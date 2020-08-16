Не впадіть зі сміху: забавні анекдоти для класного настрою

Ми підготували для вас свіжу підбірку ульотних анекдотів на будь-який смак.

Ніч, бруд, туман, сльота. Всі опади в одну ніч випадають.

Їде чоловік на Камазі. Бачить запорожець на узбіччі стоїть і на повній швидкості буксує. Він думає зупинюся допоможу. Зупинився вийшов підходить до запору двері відкриває:

- Мужик тобі допомога потрібна? Той на нього подивився і в обморок впав. Той його швидко в Камаз і в найближчу лікарню. Лікарям його віддав, і пішов в машину. Завів, сидить курить і думає, а чого в обморок впав? Треба дізнатися, заглушив машину пішов знову до лікарні. Заходить у палату цей вже оклигав. Він його питає:

- Ти чого в обморок впав я ж допомогти хотів?

- Ну прикинь ніч, туман, бруд навколо, я жену 120км і ти двері відкриваєш ...

Дівчинa пocвapилacя зі cвoїм хлoпцeм, відвepнулacя, a в гoлoві: "Ну oбійми мeнe, ну oбійми, ну oбійми-и!".

І тут він її oбіймaє, a вoнa йoму:

- Руки зaбрaв!

Питання вірменському радіо:

- У чому схожість східної жінки й папуги?

Відповідь:

- Щоб вони не цвірінькали, їх накривають покривалом.

У дитячому садку:

- Твої батьки бояться мультфільмів?

- Ні!

- А мої бояться. Тільки мультики розпочнуться, вони залазять під ковдру і трясуться, трясуться.