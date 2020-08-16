Не впадіть зі сміху: забавні анекдоти для класного настрою

Ніч, бруд, туман, сльота. Всі опади в одну ніч випадають.
Їде чоловік на Камазі. Бачить запорожець на узбіччі стоїть і на повній швидкості буксує. Він думає зупинюся допоможу. Зупинився вийшов підходить до запору двері відкриває:
- Мужик тобі допомога потрібна? Той на нього подивився і в обморок впав. Той його швидко в Камаз і в найближчу лікарню. Лікарям його віддав, і пішов в машину. Завів, сидить курить і думає, а чого в обморок впав? Треба дізнатися, заглушив машину пішов знову до лікарні. Заходить у палату цей вже оклигав. Він його питає:
- Ти чого в обморок впав я ж допомогти хотів?
- Ну прикинь ніч, туман, бруд навколо, я жену 120км і ти двері відкриваєш ...
Дівчинa пocвapилacя зі cвoїм хлoпцeм, відвepнулacя, a в гoлoві: "Ну oбійми мeнe, ну oбійми, ну oбійми-и!".
І тут він її oбіймaє, a вoнa йoму:
- Руки зaбрaв!
Питання вірменському радіо:
- У чому схожість східної жінки й папуги?
Відповідь:
- Щоб вони не цвірінькали, їх накривають покривалом.
У дитячому садку:
- Твої батьки бояться мультфільмів?
- Ні!
- А мої бояться. Тільки мультики розпочнуться, вони залазять під ковдру і трясуться, трясуться.