Почніть понеділок із посмішки: анекдоти дня 17 серпня

Ми підготували для Вас нові українські анекдоти, які змусять вас сміятися цілий день.

Коли у вас з'являються гроші - у вас з'являються жінки!

З'являються жінки - пропадають гроші!

Пропадають жінки - з'являються гроші.

Якщо ви зможете з цього замкнутого кола прибрати жінок - ви будете казково багаті!

Ще ніколи світ не об'єднувався, щоб "скинути" одну-єдину корону…



- Чому в слона очі червоні?

- Щоб йому легше було ховатись серед помідорів. Ви бачили коли-небудь слона серед помідорів? От так-то! От як треба ховатись!

Знайшла в чоловіка у телефоні контакт "Безкоштовний секс".

Заради цікавості зателефонувала. Коли задзвонив мій мобільник - ледь не впала зі стільчика...