Посмійтеся від душі: нова добірка анекдотів для гарного вечора

Ми підготували для вас чергову добірку анекдотів, щоб ви провели весело сьогоднішній вечір!

- У якій формі вода набуває найбільшу силу?

- У формі жіночих сліз.

Купуйте модну блузку! — зазиває продавець.

Підходить дівчина:

- А не зіпсується вона з часом? Не вицвіте?

- Що ви?! Що ви?! Вона вже два роки на вітрині — і, жодного дефекту!...

Жінка у дантиста:

- Знаєте, лікарю, я так боюся зуби лікувати, що згодна швидше народити, ніж переносити біль від бормашини.

Дантист:

- Ви визначайтеся скоріше, щоб я знав, як крісло встановлювати.

- Чому блондинки бояться жар-птиці?

- Вони думають, що жар-птиця — це курка, хвора на пташиний грип.