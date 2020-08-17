Посмійтеся від душі: нова добірка анекдотів для гарного вечора

- У якій формі вода набуває найбільшу силу?
- У формі жіночих сліз.
Купуйте модну блузку! — зазиває продавець.
Підходить дівчина:
- А не зіпсується вона з часом? Не вицвіте?
- Що ви?! Що ви?! Вона вже два роки на вітрині — і, жодного дефекту!...
Жінка у дантиста:
- Знаєте, лікарю, я так боюся зуби лікувати, що згодна швидше народити, ніж переносити біль від бормашини.
Дантист:
- Ви визначайтеся скоріше, щоб я знав, як крісло встановлювати.
- Чому блондинки бояться жар-птиці?
- Вони думають, що жар-птиця — це курка, хвора на пташиний грип.