Замість горнятка кави: добірка анекдотів, щоб збадьоритись на весь день

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Середа, 19.08.2020
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Оновлено 12:45 Сьогодні Телеграф
Найсмішніші анекдоти українською вже чекають на вас!

Молода жінка зі сльозами прибігла до своєї матері:

- Мене чоловік побив.

- Як? Він же вчора виїхав у відрядження!

- Я теж так думала.

Мужик у коханки після "справи" на кухні чай п'є.

- Поточи ножі, а то чоловікові ніколи...

Точить і думає:

- Стоп, а у мене вдома хто ножі точить?!

В оперативному штабі:

- Командир загону спецназу, проясніть ситуацію.

- Жінка 50-55 років завдала важкі травми чоловіку і його сімом друзям за те, що вони увійшли в кімнату з тільки що вимитою підлогою.

- Ви жінку взяли?

- Ні.

- Чому?

- Чекаємо, коли підлога висохне...

Звернулися якось три дівчини за порадою до найстаршого жителя села:

- Усі нам кажуть: "Виходьте заміж, виходьте заміж". А ми не хочемо. Що ж нам робити?

- Не ставте, — відповів старий, — громадські інтереси вище особистих!

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Все по темі:

Анекдот, Гумор, Жарт, Сміх.

Автор:

Телеграф
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