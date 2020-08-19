Замість горнятка кави: добірка анекдотів, щоб збадьоритись на весь день

Молода жінка зі сльозами прибігла до своєї матері:
- Мене чоловік побив.
- Як? Він же вчора виїхав у відрядження!
- Я теж так думала.
Мужик у коханки після "справи" на кухні чай п'є.
- Поточи ножі, а то чоловікові ніколи...
Точить і думає:
- Стоп, а у мене вдома хто ножі точить?!
В оперативному штабі:
- Командир загону спецназу, проясніть ситуацію.
- Жінка 50-55 років завдала важкі травми чоловіку і його сімом друзям за те, що вони увійшли в кімнату з тільки що вимитою підлогою.
- Ви жінку взяли?
- Ні.
- Чому?
- Чекаємо, коли підлога висохне...
Звернулися якось три дівчини за порадою до найстаршого жителя села:
- Усі нам кажуть: "Виходьте заміж, виходьте заміж". А ми не хочемо. Що ж нам робити?
- Не ставте, — відповів старий, — громадські інтереси вище особистих!