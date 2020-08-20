Час трохи повеселитись: добірка прикольних анекдотів для вечора

Тримайте хвилю позитиву від нас у вигляді найсмішніших анекдотів українською мовою!

Військовий транспорт затонув, і двоє піхотинців виявилися на маленькому плоту посеред океану.

- Тепер, — сказав один з них, — коли наше спасіння залежить від нас самих, нам треба згадати, як визначати сторони світу.

- Знаєш, друже, — відповів інший, — все, що я пам'ятаю з військової топографії, це те, що мох росте на північній стороні дерева.

Привіт, Ви подзвонили у військкомат. Якщо ви хочете служити — натисніть зірочку, якщо не хочете — натисніть решітку.

- Сьогодні, — повідомляє чоловік дружині, — приходили з будинку престарілих...

— Ти, зрозуміло, дав їм що-небудь?

— Так... Твою маму.

Якщо я дзвоню вам після трьох годин ночі — не беріть трубку, не якийсь це не я... а якщо і я, то вже ніякий.