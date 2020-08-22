Зроблять Ваш вечір яскравим: веселі анекдоти 22 серпня

Почуття гумору - зброя проти негативу, тож давайте проведемо цей день з найсмішнішими анекдотами.

- Ось думаю, що б мені взяти з собою на море такого, щоб я вийшла на пляж і всі навколо б очманіли від мене?!

- Лижі візьми...

У дні сумнівів і тяжких роздумів я сумніваюся і обтяжливо роздумую...

“Самоізоляція - це тільки перші п'ять років важко. Потім звикаєш”. (с) Робінзон Крузо.

Переписка в месенджері:

- Я тебе кохаю!

- Він тебе також. Просто вже спить.

Як батьки привчали мене до самостійності.

Приходжу додому, бачу записку: "Сосиски на столі".

Наступного разу: "Сосиски в каструлі на плиті, розігрій".

Потім: "Сосиски в холодильнику. Звари".

Потім: "Сосиски в магазині. Гроші на столі. Сходи, купи і звари".

Остання записка свідчила, що я вже готовий: "Сосиски в магазині. Гроші - на роботі".