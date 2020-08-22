Зроблять Ваш вечір яскравим: веселі анекдоти 22 серпня

- Ось думаю, що б мені взяти з собою на море такого, щоб я вийшла на пляж і всі навколо б очманіли від мене?!
- Лижі візьми...
У дні сумнівів і тяжких роздумів я сумніваюся і обтяжливо роздумую...
“Самоізоляція - це тільки перші п'ять років важко. Потім звикаєш”. (с) Робінзон Крузо.
Переписка в месенджері:
- Я тебе кохаю!
- Він тебе також. Просто вже спить.
Як батьки привчали мене до самостійності.
Приходжу додому, бачу записку: "Сосиски на столі".
Наступного разу: "Сосиски в каструлі на плиті, розігрій".
Потім: "Сосиски в холодильнику. Звари".
Потім: "Сосиски в магазині. Гроші на столі. Сходи, купи і звари".
Остання записка свідчила, що я вже готовий: "Сосиски в магазині. Гроші - на роботі".