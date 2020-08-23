Анекдоти, які змусять вас сміятись весь день

Папуга в літаку стюардесі:
- Гей, кралю, віскі і швидше!
Вона приносить йому віскі. Через деякий час він же:
- Коза драна, віскі мені і швидше!
Вона обслуговує його знову. Мужик, що сидить позаду папугу, думає: "Що папуга може, можу і я". І кричить стюардесі услід:
- Путано, пива мені і живіше!
Терпіння стюардеси переповнене і вона скаржиться капітану. Капітан вирішує папугу і мужика викинути. Двері відчиняються. Папуга мужику:
- Мужик, для нелітаючого ти занадто вийо...
Два євреї, що живуть один навпроти одного, розмовляють:
- Ісаак! Коли у тебе день народження?
- А шо таке?
- Так ось хочу тобі подарувати фіранки, шоб не бачили, як ти щовечора бігаєш за своєю дружиною!
- Авраам! А у тебе коли День Народження?
- А шо таке?
- Так ось хочу подарувати тобі бінокль, шоб ти бачив, за чиєю дружиною я бігаю!
Зустрічаються дві подруги й одна іншій:
- Я так давно на півдні не була! А ти, я чула, тільки звідти. Скажи, скільки зараз коштує там відпочити?
- Ну, це як відпочивати будеш!
- Так я хочу скромно...
- Ну, якщо скромно, то тисяч 50 треба, а якщо нескромно, то 50 з собою привезеш.
Одна подруга розповідає іншій:
- Сьогодні зробила добру справу!
- Здорово. Яку?
- Гуляла вранці зі своїм пітбулем. Дивлюся, чоловік до зупинки біжить. Ну, я собаку з повідця спустила. Встиг таки чоловік на автобус...