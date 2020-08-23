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Неділя, 23.08.2020
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Анекдоти, які змусять вас сміятись весь день

Анекдоти, які змусять вас сміятись весь день
Оновлено 12:26 Сьогодні Телеграф
Знайдіть час, щоб трохи повеселитись, бо свіжа підбірка анекдотів українською вже чекає на вас.

Папуга в літаку стюардесі:

- Гей, кралю, віскі і швидше!

Вона приносить йому віскі. Через деякий час він же:

- Коза драна, віскі мені і швидше!

Вона обслуговує його знову. Мужик, що сидить позаду папугу, думає: "Що папуга може, можу і я". І кричить стюардесі услід:

- Путано, пива мені і живіше!

Терпіння стюардеси переповнене і вона скаржиться капітану. Капітан вирішує папугу і мужика викинути. Двері відчиняються. Папуга мужику:

- Мужик, для нелітаючого ти занадто вийо...

Два євреї, що живуть один навпроти одного, розмовляють:

- Ісаак! Коли у тебе день народження?

- А шо таке?

- Так ось хочу тобі подарувати фіранки, шоб не бачили, як ти щовечора бігаєш за своєю дружиною!

- Авраам! А у тебе коли День Народження?

- А шо таке?

- Так ось хочу подарувати тобі бінокль, шоб ти бачив, за чиєю дружиною я бігаю!

Зустрічаються дві подруги й одна іншій:

- Я так давно на півдні не була! А ти, я чула, тільки звідти. Скажи, скільки зараз коштує там відпочити?

- Ну, це як відпочивати будеш!

- Так я хочу скромно...

- Ну, якщо скромно, то тисяч 50 треба, а якщо нескромно, то 50 з собою привезеш.

Час трохи повеселитись: добірка прикольних анекдотів для вечора

Одна подруга розповідає іншій:

- Сьогодні зробила добру справу!

- Здорово. Яку?

- Гуляла вранці зі своїм пітбулем. Дивлюся, чоловік до зупинки біжить. Ну, я собаку з повідця спустила. Встиг таки чоловік на автобус...

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Все по темі:

Анекдот, Гумор, Жарт, Сміх.

Автор:

Телеграф
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