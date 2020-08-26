Ліки від суму: добірка анекдотів для піднесеного настрою на весь день

Повертаються дві подружки з шинку. Одна йде, тримаючись за паркан. Друга повзе поруч на четвереньках.
Та, яка на ногах, запитує:
- Танюх, ти мене поважаєш?
Нижня піднімає голову:
- Хто? Я? Так я тобою пишаюся!
- Алло! Привіт, Наташка!
- Привіт, Іринко!
- Пам'ятається ти мені говорила, що пиво — це рідкий хліб, говорила?
- Ну говорила...
- А казала, що горілка рідке м'ясо?
- Ну говорила...
- Ну, роби бутерброди, я через 10 хвилин буду.
Зустрілися дві подруги:
- Люба, ти так погладшала!
- Це я ще схудла. Ти мене місяць назад не бачила. Була як ти!
На жіночих курсах по зваблюванню чоловіків:
- Тепер поговоримо про використання мереживної білизни, одна з головної зброї жінки.
- А якщо грошей на мереживну білизну немає?!
- Тоді беремо прості труселя, складаємо в п'ятеро, беремо ножиці й згадуємо, як в дитинстві вирізали сніжинки.