Ліки від суму: добірка анекдотів для піднесеного настрою на весь день

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Повертаються дві подружки з шинку. Одна йде, тримаючись за паркан. Друга повзе поруч на четвереньках.

Та, яка на ногах, запитує:

- Танюх, ти мене поважаєш?

Нижня піднімає голову:

- Хто? Я? Так я тобою пишаюся!

- Алло! Привіт, Наташка!

- Привіт, Іринко!

- Пам'ятається ти мені говорила, що пиво — це рідкий хліб, говорила?

- Ну говорила...

- А казала, що горілка рідке м'ясо?

- Ну говорила...

- Ну, роби бутерброди, я через 10 хвилин буду.

Зустрілися дві подруги:

- Люба, ти так погладшала!

- Це я ще схудла. Ти мене місяць назад не бачила. Була як ти!

На жіночих курсах по зваблюванню чоловіків:

- Тепер поговоримо про використання мереживної білизни, одна з головної зброї жінки.

- А якщо грошей на мереживну білизну немає?!

- Тоді беремо прості труселя, складаємо в п'ятеро, беремо ножиці й згадуємо, як в дитинстві вирізали сніжинки.