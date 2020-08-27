Заряджайся відмінним настроєм: найкращі анекдоти 27 серпня

Ми підготували для Вас нові анекдоти, нехай цей день буде легким і вдалим!

- Йшли ми вчора ввечері з подружкою, а тут до нас хулігани пристали ...

- І як? Відбилися?

- Ні, від нас з подружкою так просто не відіб'єшся!!!

Після п'ятої чарки починається не порожня балаканина, а витік інформації.

- Бабуся, всі говорять, що я дивак!

- Який же ти дивак? Піджачок в брючки, брючки в носочки, на носочки сандалики! Красунчик!

- У тебе в записній книжці написано Лена2D і Катя3D. Що, одна плоска, а інша з формами?

- Ні, у одній двоє дітей, а в іншої троє дітей.

Стоматолог - пацієнтові:

- У вас тільки один зуб залишився зверху і один знизу. Це вже не рот, це - дзьоб.