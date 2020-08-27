Урок в школі. Марія Іванівна запитує:
- Діти, скажіть, ким працюють ваші батьки? Ось у тебе, Машенька, ким мама працює?
- Продавцем.
- Молодець, Машенька! А у тебе, Петєчка?
- Кондитер.
- Молодець, Петєчка! А у тебе, Вовочка?
- А у мене повією.
Вчителька, зніяковіла, розгубилася, і відправила його до директора. Приходить Вовочка від директора.
- Ну що, лаяв директор?
- Ні, адреса записав.
Один продавець в універмазі відрізнявся крайньою сонливістю. Його переводили з секції в секцію, але всюди він засинав за прилавком. Коли це дійшло до директора універмагу, той сказав:
- Переведіть його в секцію чоловічих піжам. Нарядіть в піжаму, а на шию повісьте оголошення:
- У наших піжамах добре спиться!
У квітковій крамниці:
- Ви не допоможете букетик підібрати, я з дівчиною миритися буду...
- Ну, давайте уточнимо розмір вашої реабілітації. Що зробили?
- Обізвав дурепою...
Продавець подає шикарну троянду.
-... вівцею.
Подає другу.
-... тупою.
Подає третю.
-... жирною.
Продавець забирає одну:
- Це не їй, вам троянди...
Спіймaли тузeмці китaйця, япoнця і укpaїнця.
Βoждь гoвopить:
- Ми з ваших шкуp зpoбимo чoвен, а cамих з'їмo, вибиpaйтe як пoмpeтe.
Κитаєць вибрав піcтoлeт, заcтрелився. Япoнець вибрaв сaмурaйський меч, зpoбив хapaкіpі. А укpaїнeць вилку і почав ceбe пpотикати з кpикaми:
- Φіг вaм, a нe чoвeн.