Святковий настрій: анекдоти для гарного дня

За нашими анекдотами посмішка на лиці забезбечена! Читайте нашу нову підбірку гумору!

- А ти не знав, що на митниці служать собаки?

- Так, але не до такої ж міри!

- Рабінович, ви захворіли й до цього часу не викликали лікаря! Як ви це поясните?

- По-перше, я не хочу псувати статистику...

- А по-друге?

- А по-друге, я не впевнений, що у мене коронавірус, але таки впевнений, що на карантині в районній лікарні я здохну...

Знайомий перевозив дітей до бабусі з України в іншу країну. Прикордонник вирішив упевнитися, що діти рідні (адже у свідоцтві про народження немає фотографій), поставив питання:

- Де народився тато?

Старший, не замислюючись, відповів:

- У пологовому будинку!

Нарада в уряді.

- Колеги, підприємці через коронавірус зараз у важкій ситуації. Як ми їм допоможемо?

- Давайте податки знизимо.

- Хороша пропозиція.

- Можна кредити пільгові.

- Добре.

- А давайте скасуємо всі чиновницькі перевірки!

- Ну, це вже занадто! Це ж просто епідемія, а не ядерна війна!