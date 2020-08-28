Святковий настрій: анекдоти для гарного дня

- А ти не знав, що на митниці служать собаки?
- Так, але не до такої ж міри!
- Рабінович, ви захворіли й до цього часу не викликали лікаря! Як ви це поясните?
- По-перше, я не хочу псувати статистику...
- А по-друге?
- А по-друге, я не впевнений, що у мене коронавірус, але таки впевнений, що на карантині в районній лікарні я здохну...
Знайомий перевозив дітей до бабусі з України в іншу країну. Прикордонник вирішив упевнитися, що діти рідні (адже у свідоцтві про народження немає фотографій), поставив питання:
- Де народився тато?
Старший, не замислюючись, відповів:
- У пологовому будинку!
Нарада в уряді.
- Колеги, підприємці через коронавірус зараз у важкій ситуації. Як ми їм допоможемо?
- Давайте податки знизимо.
- Хороша пропозиція.
- Можна кредити пільгові.
- Добре.
- А давайте скасуємо всі чиновницькі перевірки!
- Ну, це вже занадто! Це ж просто епідемія, а не ядерна війна!