Не зупиняйтесь сміятись від душі: для вас нова добірка анекдотів

Цей вечір варто провести на позитиві, а допоможуть вам у цьому наші анекдоти!

На лавці Французького бульвару в Одесі сидить чоловік, і, з обуренням дивлячись на п'яниць, обурюється:

- Неподобство! Я б вилив весь запас спиртного в Чорне море.

Сидить поруч з ним чоловік із захопленням цікавиться:

- Браво! Чудова ідея! Ви таки теж непитущий?

- Ні, я водолаз.

- Ну що ти за людина, інтереси у тебе обмежені — випити, жінки!

- Ти мене зовсім не знаєш, мене цікавить багато: музика, театр, література, жінки; риболовля, полювання, туризм; авіація, наука, мови, іноземні жінки; нові враження, нові міста, нові жінки!

Ніч, чоловік з дружиною лягають в ліжко і тут чоловік видає:

- Кохана, завтра субота. Значить встанемо о 4 ранку — на рибалку підемо, потім повернемося нам з тобою в гараж сходити треба — розібрати мопед, потім до моїх батьків заїхати, потім в Алкомаркет і Мисливський магазин, а ввечері нас Вася в гості кликав, хокей подивимося, пивка поп'ємо!

- Ти офігів чи що?!

- Ні! Але приблизно так ми проводимо всі вихідні по твоїх планах!

Чоловік зустрічає жінку після корпоративної вечірки:

- Дорога, коли ти загубила черевичок опівночі, то це не означає, що ти потрапила в казку. Це означає, що ти просто наклюкалася!