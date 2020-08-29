Не зупиняйтесь сміятись від душі: для вас нова добірка анекдотів

На лавці Французького бульвару в Одесі сидить чоловік, і, з обуренням дивлячись на п'яниць, обурюється:
- Неподобство! Я б вилив весь запас спиртного в Чорне море.
Сидить поруч з ним чоловік із захопленням цікавиться:
- Браво! Чудова ідея! Ви таки теж непитущий?
- Ні, я водолаз.
- Ну що ти за людина, інтереси у тебе обмежені — випити, жінки!
- Ти мене зовсім не знаєш, мене цікавить багато: музика, театр, література, жінки; риболовля, полювання, туризм; авіація, наука, мови, іноземні жінки; нові враження, нові міста, нові жінки!
Ніч, чоловік з дружиною лягають в ліжко і тут чоловік видає:
- Кохана, завтра субота. Значить встанемо о 4 ранку — на рибалку підемо, потім повернемося нам з тобою в гараж сходити треба — розібрати мопед, потім до моїх батьків заїхати, потім в Алкомаркет і Мисливський магазин, а ввечері нас Вася в гості кликав, хокей подивимося, пивка поп'ємо!
- Ти офігів чи що?!
- Ні! Але приблизно так ми проводимо всі вихідні по твоїх планах!
Чоловік зустрічає жінку після корпоративної вечірки:
- Дорога, коли ти загубила черевичок опівночі, то це не означає, що ти потрапила в казку. Це означає, що ти просто наклюкалася!