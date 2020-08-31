Посмійтесь від душі! Анекдоти для кайфового вечора

- Галю, а навіщо ти намалювала на холодильнику букву «Ж»?
- Колю, — це не «Ж», це — сніжинка!
- А наших п'яних гостей ти про це вже попередила?
Чоловік з дружиною в гостях у сусідів на іменинах. Сусід пригощає чорною ікрою. Гість їсть і нахвалює. Все з'їв і просить добавки. Господар на вухо дружині:
- Немає більше ікри? Насип дробу з цибулькою і маслом, та не забудь посолити.
На наступний день господиня питає сусідку:
- Вчора добре посиділи. Твій-то як?
- Та нормально. Тільки коли черевики шнурувати, пукнув, кота застрелив...
Господиня — гостям:
- Пригощайтеся, не соромтеся. І раптом маленька дочка видає:
- Мамо, ти неправильно говориш. Треба говорити, як у нас в дитячому саду: «Вдома будете їсти що хочете, а тут — жеріть, що дають».
- Вась, одягни сорочку, зараз гості прийдуть!
- Не буду, нехай люди подивляться, чим ти мене годуєш і як!
- Тоді все знімай, нехай бачать і за що!