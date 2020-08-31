Посмійтесь від душі! Анекдоти для кайфового вечора

Цей вечір варто провести на позитиві! А ми допоможемо вам у цьому нашою добіркою свіжих анекдотів українською.

- Галю, а навіщо ти намалювала на холодильнику букву «Ж»?

- Колю, — це не «Ж», це — сніжинка!

- А наших п'яних гостей ти про це вже попередила?

Чоловік з дружиною в гостях у сусідів на іменинах. Сусід пригощає чорною ікрою. Гість їсть і нахвалює. Все з'їв і просить добавки. Господар на вухо дружині:

- Немає більше ікри? Насип дробу з цибулькою і маслом, та не забудь посолити.

На наступний день господиня питає сусідку:

- Вчора добре посиділи. Твій-то як?

- Та нормально. Тільки коли черевики шнурувати, пукнув, кота застрелив...

Господиня — гостям:

- Пригощайтеся, не соромтеся. І раптом маленька дочка видає:

- Мамо, ти неправильно говориш. Треба говорити, як у нас в дитячому саду: «Вдома будете їсти що хочете, а тут — жеріть, що дають».

- Вась, одягни сорочку, зараз гості прийдуть!

- Не буду, нехай люди подивляться, чим ти мене годуєш і як!

- Тоді все знімай, нехай бачать і за що!