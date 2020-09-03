Не вішайте ніс: вечірні анекдоти на 3 вересня

Єврей розповідає про те, як трапилося з ним диво.
- Іду в суботу з синагоги. Дивлюся — на дорозі відкритий гаманець. Гроші з нього стирчать. Але чіпати не можна — субота. І піти не можу — гаманець
же з грошима... Ось я почав благати: "Всевишній, допоможи!". І ви знаєте, сталося диво: у всіх субота, а у мене — середа.
Гроші, Ізя, позбавляють людину від бажань. А бажання від грошей...
Одеса. Ранок. Голос з відкритого вікна:
- Ні, дорогий, так цілують прапор...
Одеська автозаправка:
- Шановний, повинен Вас попередити — сьогодні бензин трішки подорожчав...
- Ой, я Вас благаю! Ви, таки, налийте мені 30 літрів вчорашнього!