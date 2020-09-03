Не вішайте ніс: вечірні анекдоти на 3 вересня

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Єврей розповідає про те, як трапилося з ним диво.

- Іду в суботу з синагоги. Дивлюся — на дорозі відкритий гаманець. Гроші з нього стирчать. Але чіпати не можна — субота. І піти не можу — гаманець

же з грошима... Ось я почав благати: "Всевишній, допоможи!". І ви знаєте, сталося диво: у всіх субота, а у мене — середа.

Гроші, Ізя, позбавляють людину від бажань. А бажання від грошей...

Одеса. Ранок. Голос з відкритого вікна:

- Ні, дорогий, так цілують прапор...

Одеська автозаправка:

- Шановний, повинен Вас попередити — сьогодні бензин трішки подорожчав...

- Ой, я Вас благаю! Ви, таки, налийте мені 30 літрів вчорашнього!