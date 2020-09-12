Свіжа підбірка веселих анекдотів, що підніме настрій навіть найсумнішим.

Урок в школі. Марія Іванівна запитує:

- Діти, скажіть, ким працюють ваші батьки? Ось у тебе, Машенька, ким мама працює?

- Продавцем.

- Молодець, Машенька! А у тебе, Петєчка?

- Кондитер.

- Молодець, Петєчка! А у тебе, Вовочка?

- А у мене повією.

Вчителька, зніяковіла, розгубилася, і відправила його до директора. Приходить Вовочка від директора.

- Ну що, лаяв директор?

- Ні, адреса записав.

Один продавець в універмазі відрізнявся крайньою сонливістю. Його переводили з секції в секцію, але всюди він засинав за прилавком. Коли це дійшло до директора універмагу, той сказав:

- Переведіть його в секцію чоловічих піжам. Нарядіть в піжаму, а на шию повісьте оголошення:

- У наших піжамах добре спиться!

У квітковій крамниці:

- Ви не допоможете букетик підібрати, я з дівчиною миритися буду...

- Ну, давайте уточнимо розмір вашої реабілітації. Що зробили?

- Обізвав дурепою...

Продавець подає шикарну троянду.

-... вівцею.

Подає другу.

-... тупою.

Подає третю.

-... жирною.

Продавець забирає одну:

- Це не їй, вам троянди...

Спіймaли тузeмці китaйця, япoнця і укpaїнця.

Βoждь гoвopить:

- Ми з ваших шкуp зpoбимo чoвен, а cамих з'їмo, вибиpaйтe як пoмpeтe.

Κитаєць вибрав піcтoлeт, заcтрелився. Япoнець вибрaв сaмурaйський меч, зpoбив хapaкіpі. А укpaїнeць вилку і почав ceбe пpотикати з кpикaми:

- Φіг вaм, a нe чoвeн.