Скачать
Субота, 12.09.2020
Пандемія: В Україні за добу понад 70 померлих від COVID-19
Пандемія: В Україні за добу понад 70 померлих від COVID-19
Прогріє до 30 °: прогноз погоди на вихідні
Прогріє до 30 °: прогноз погоди на вихідні
Визначилися фіналісти US Open-2020 (Відео)
Визначилися фіналісти US Open-2020 (Відео)
12 вересня - свято, що категорично заборонено робити, головні прикмети
12 вересня - свято, що категорично заборонено робити, головні прикмети

Немає часу для суму: смішні анекдоти 12 вересня

Немає часу для суму: смішні анекдоти 12 вересня
Оновлено 11:41 Сьогодні Телеграф
Свіжа підбірка веселих анекдотів, що підніме настрій навіть найсумнішим.

Урок в школі. Марія Іванівна запитує:

- Діти, скажіть, ким працюють ваші батьки? Ось у тебе, Машенька, ким мама працює?

- Продавцем.

- Молодець, Машенька! А у тебе, Петєчка?

- Кондитер.

- Молодець, Петєчка! А у тебе, Вовочка?

- А у мене повією.

Вчителька, зніяковіла, розгубилася, і відправила його до директора. Приходить Вовочка від директора.

- Ну що, лаяв директор?

- Ні, адреса записав.

Один продавець в універмазі відрізнявся крайньою сонливістю. Його переводили з секції в секцію, але всюди він засинав за прилавком. Коли це дійшло до директора універмагу, той сказав:

- Переведіть його в секцію чоловічих піжам. Нарядіть в піжаму, а на шию повісьте оголошення:

- У наших піжамах добре спиться!

У квітковій крамниці:

- Ви не допоможете букетик підібрати, я з дівчиною миритися буду...

- Ну, давайте уточнимо розмір вашої реабілітації. Що зробили?

- Обізвав дурепою...

Продавець подає шикарну троянду.

-... вівцею.

Подає другу.

-... тупою.

Подає третю.

-... жирною.

Продавець забирає одну:

- Це не їй, вам троянди...

Спіймaли тузeмці китaйця, япoнця і укpaїнця.

Βoждь гoвopить:

- Ми з ваших шкуp зpoбимo чoвен, а cамих з'їмo, вибиpaйтe як пoмpeтe.

Κитаєць вибрав піcтoлeт, заcтрелився. Япoнець вибрaв сaмурaйський меч, зpoбив хapaкіpі. А укpaїнeць вилку і почав ceбe пpотикати з кpикaми:

- Φіг вaм, a нe чoвeн.

Ліки від суму: добірка анекдотів для піднесеного настрою на весь день

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Анекдот, Гумор, Жарт, Сміх.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Це варто знати кожному: ранні ознаки раку горла
02 СБУ закликали перевірити законність отримання Пальчевським українського громадянства
03 Визначилися фіналісти US Open-2020 (Відео)
04 Пандемія: В Україні за добу понад 70 померлих від COVID-19
05 В НБА буде новий чемпіон (Відео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Продаж в'язниць: в Мін'юсті поділилися подробицями проекту
Продаж в'язниць: в Мін'юсті поділилися подробицями проекту
МОН назвало пріоритети в розвитку інклюзивної освіти до 2030 року
МОН назвало пріоритети в розвитку інклюзивної освіти до 2030 року
Тимошенко перехворіла на коронавірус, але запалення легенів залишається
Тимошенко перехворіла на коронавірус, але запалення легенів залишається
Це варто знати кожному: ранні ознаки раку горла
Це варто знати кожному: ранні ознаки раку горла
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся