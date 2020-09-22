Час трохи повеселитися: анекдоти дня 22 вересня

Кумедні жарти для підняття настрою і поліпшення дня на всі сто процентів!

“Так довго тривати не може!” - подумав я і закрив браузер... “Але і так довго тривати не може“ - подумав я і відкрив браузер...

Виходячи з дому, залишаю телефон. Вношу свій посильний внесок в підвищення індексу самоізоляції в своєму місті.

- А давайте всі один з одним чимось поділимося! Васька, наприклад, ковбасою, Іван - картопелькою, Петька - огірками!

- А ти чим поділишся?

- А я поділився ідеєю!

- Он, дивись, зірка падає! Загадай бажання.

- Я хочу, щоб ти на мені одружився.

- Ой, дивися, назад полетіла!