Відпочивайте з нами: анекдоти 28 вересня

День продовжується дуже яскраво, якщо зустріти його з найсмішнішіми українськими анекдотами.

- Чай каву?

- Чай.

- Чорний, зелений?

- Чорний.

- Гарячий, теплий?

- Гарячий.

- У келих, стакан?

- Склянка.

- З цукром, без?

- З цукром.

- З лимоном, без?

- Без.

- Потім секс?

- Ні, я додому.

- Чому?

- Відчуваю, до ранку не приступимо, а мені рано на роботу.

- Ні! Я зовсім не ревную! Мені просто подобається душити...

Учитель малювання просто обожнював свій предмет, тому на кожному уроці діти малювали його предмет...

- Назвіть ваші сильні сторони.

- Ініціативність!

- Дякую, ми зв'яжемося з вами.

- Я сам з вами зв'яжуся.