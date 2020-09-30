Вдалого дня особливо сьогодні: ранкові анекдоти 30 вересня

Добірка кумедних анекдотів для ранкового настрою.

- Ти пам'ятаєш той день, коли ми з тобою познайомилися?

- Це сталося в п'ятницю 13, коли я йшов додому. Підімаючись сходами, я спіткнувся на 13 поверсі біля дверей під номером 213, тому що цифра 2 лежала на підлозі. Я постукав рівно 13 разів, тому що ніхто не відчиняв. Коли все ж таки відчинилися двері, за столом сиділо тринадцять людей і ти була тринадцятою, ось тоді я познайомився з тобою!





П'ятницю тринадцятого, випий води, здивуй печінку!

У п'ятницю 13, чорти запропонували ангелам зіграти в футбол.

- Ми згодні, - відповіли ангели. - Тим більше, що найкращі гравці перебувають у нас ...

- Можливо, - не стали сперечатися чорти, - зате всі судді наші ...

Не можна так просто взяти і викинути людину... зі свого життя. Спочатку його потрібно обробити і акуратно скласти в пакетик.