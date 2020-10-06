Вранці теж потрібно сміятися: забавні анекдоти 6 жовтня

Не треба мужиків в загсі питати всілякими дурницями про горе і радість, треба відразу запитувати, чи готовий він бути голодним, винуватим і вічно їй зобов'язаним.
Хочу собі свій портрет, як у Доріана Грея, тільки щоб він товстішав замість мене...
- П'ятниця! Поїхали зі спокійною душею в бар, пивка Вдаримо!
- Але сьогодні середа...
- Ну поїхали тоді з неспокійною душею!
Дружина каже чоловікові:
- Мені стільки грошей треба! На епіляцію, на манікюр, на педикюр, на мелірування, на косметику ...
Чоловік:
- А мені пощастило! Я відразу красивий народився...
Існує легенда, що якщо жінку не ображати, вона не образиться ...