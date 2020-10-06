Вранці теж потрібно сміятися: забавні анекдоти 6 жовтня

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Не треба мужиків в загсі питати всілякими дурницями про горе і радість, треба відразу запитувати, чи готовий він бути голодним, винуватим і вічно їй зобов'язаним.

Хочу собі свій портрет, як у Доріана Грея, тільки щоб він товстішав замість мене...

- П'ятниця! Поїхали зі спокійною душею в бар, пивка Вдаримо!

- Але сьогодні середа...

- Ну поїхали тоді з неспокійною душею!

Дружина каже чоловікові:

- Мені стільки грошей треба! На епіляцію, на манікюр, на педикюр, на мелірування, на косметику ...

Чоловік:

- А мені пощастило! Я відразу красивий народився...

Існує легенда, що якщо жінку не ображати, вона не образиться ...