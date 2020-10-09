Час повеселитися: найсмішніші ранкові анекдоти

Диригент проводить інструктаж перед гастролями:
- Летимо в Англію, купуємо шерсть. Потім летимо в Японію, штовхаємо шерсть, купуємо апаратуру, повертаємося додому, штовхаємо апаратуру, маємо бабки. Є питання?
- А інструменти з собою брати?
Яша Рабинович вирішив, що краще 100 раз запитати, ніж це запам'ятати
Одеське таксі. Водій відчайдушно лихачить. Сара робить йому зауваження:
- Водій, ви б не могли їхати обережніше? Мене вдома чекають 8 дітей!
- Ха! І ви говорите мені за обережність?
Лікарів непокоїть не самолікування пацієнтів, а їх само видужання.