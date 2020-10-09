Час повеселитися: найсмішніші ранкові анекдоти

З нашою добіркою анекдотів ваш настрій буде просто на найвищому рівні!

Диригент проводить інструктаж перед гастролями:

- Летимо в Англію, купуємо шерсть. Потім летимо в Японію, штовхаємо шерсть, купуємо апаратуру, повертаємося додому, штовхаємо апаратуру, маємо бабки. Є питання?

- А інструменти з собою брати?

Яша Рабинович вирішив, що краще 100 раз запитати, ніж це запам'ятати

Одеське таксі. Водій відчайдушно лихачить. Сара робить йому зауваження:

- Водій, ви б не могли їхати обережніше? Мене вдома чекають 8 дітей!

- Ха! І ви говорите мені за обережність?

Лікарів непокоїть не самолікування пацієнтів, а їх само видужання.