Всім вдалого ранку! Ранкові анекдоти 10 жовтня

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Субота, 10.10.2020
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Головний парадокс життя: все люди знають, як народилися, але мало хто знає - навіщо.

Жінкам неможливо догодити. Минулого 8 березня, рівно о шостій ранку привітав, подарував величезний букет в формі серця, золоте кільце з діамантом, торт зі свічками у вигляді вісімки. Так, по Вайберу. Так, з риболовлі. Але хіба це привід для істерики?!

Гардероб жінок з вдалим особистим життям: ніяких тобі мережив, панчох і ботокс, можна дозволити собі бавовняні труси з зайцями і все одно всі задоволені.

 

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