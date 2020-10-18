Чудовий настрій на весь день: веселі анекдоти на 18 жовтня

Читайте підбірку веселих анекдотів!

- Куме, що ж це твориться!

По всьму селі світла немає! Хтось всі стовби позбивав.

- Та то якась наволоч на стовби портрети Путіна понаклеїла. Спокійно проїхати ніхто не зміг...

- Марічко!?

- Га...

- Заміж підеш?

- Ні. Тато каже, субсидій не буде.

Наречений виносить наречену з ЗАГСУ на руках. Вона йому на вухо:

– Вань, адже ми вже одружені?

– Так.

– Дай на шию пересяду.

Куме, Ви чому свою сторінку на домен "ru" поставили?

- А що?

- Так то ж "Раша" - москалі!

- І треба ж мені такий сором! А я думав, що "ru" - то Рідна Україна!