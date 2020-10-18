Чудовий настрій на весь день: веселі анекдоти на 18 жовтня

- Куме, що ж це твориться!
По всьму селі світла немає! Хтось всі стовби позбивав.
- Та то якась наволоч на стовби портрети Путіна понаклеїла. Спокійно проїхати ніхто не зміг...
- Марічко!?
- Га...
- Заміж підеш?
- Ні. Тато каже, субсидій не буде.
Наречений виносить наречену з ЗАГСУ на руках. Вона йому на вухо:
– Вань, адже ми вже одружені?
– Так.
– Дай на шию пересяду.
Куме, Ви чому свою сторінку на домен "ru" поставили?
- А що?
- Так то ж "Раша" - москалі!
- І треба ж мені такий сором! А я думав, що "ru" - то Рідна Україна!