День продовжуємо з посмішкою: найкращі анекдоти 27 жовтня

Дуже безглузда ситуація. Знайшла оголошення про продаж сокири. І тепер розумію, що я повинна подзвонити абсолютно незнайомій людини і домовитися про зустріч, на яку я прийду з грошима, він прийде з сокирою.
Жінка — це слабке, беззахисне створіння, від якого немає порятунку.
- Куме, моя двійню народила!
- Та йди ти!
- Іди ти, я свого вже забрав!
Всім чоловікам з наявністю почуття гумору. Підійдіть до якої-небудь дівчини і скажіть:
- Дівчина, у вас найгарніше місце забруднилося! А потім спостерігайте куди вона буде дивитися.