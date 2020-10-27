День продовжуємо з посмішкою: найкращі анекдоти 27 жовтня

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Вівторок, 27.10.2020
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Оновлено 14:46 Сьогодні Телеграф Фото: Телеграф

Дуже безглузда ситуація. Знайшла оголошення про продаж сокири. І тепер розумію, що я повинна подзвонити абсолютно незнайомій людини і домовитися про зустріч, на яку я прийду з грошима, він прийде з сокирою.

Жінка — це слабке, беззахисне створіння, від якого немає порятунку.

- Куме, моя двійню народила!

- Та йди ти!

- Іди ти, я свого вже забрав!

Всім чоловікам з наявністю почуття гумору. Підійдіть до якої-небудь дівчини і скажіть:

- Дівчина, у вас найгарніше місце забруднилося! А потім спостерігайте куди вона буде дивитися.

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