У кого День ангела 16 липня: усі іменини

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У неділю, 16 липня, у 2023 році відзначається День бухгалтера в Україні, День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості, День ухвалення Декларації про суверенітет України, День без купальників, Міжнародний день змії. Також цього дня носії 15 імен святкують свої Дні ангела.

Чоловічі іменини 16 липня

Олександр, — популярне грецьке ім’я, яке перекладається як "той, хто захищає". 16 липня вшановується преподобний Олександр Константинопольський.

Анатолій, — давньогрецьке ім’я, яке означає "східний" або "схід сонця". За іншою версією, ім’я також може означати "житель Анатолії". 16 липня церквою вшановуються патріарх Константинопольський Анатолій та самітник Анатолій Печерський.

Антон, — давньоримське ім’я, яке згідно з основною версією перекладається як "той, що вступає в бій" або "гідний похвали".

Василь, — це ім’я грецького походження, яке перекладається як "цар" або "царський". 16 липня вшановуються архієпископ Новгородський Василь, князь Василь Всеволодович Ярославський, єпископ Василь Рязанський.

Георгій, — грецьке ім’я, що означає "землероб", використовувалося як епітет Зевса.

Демід, — це ім’я походить від давньогрецького Діоміда, що перекладається як "божа думка". 16 липня вшановується мученик Діомід Кесарійський.

Єгор, — це ім’я з’явилося як просторічна форма імені "Георгій", проте вже давно є самостійним ім’ям.

Іван, Ян, — вважають, що обидва імені походять від давньоєврейського імені Йоханан, що перекладається як "помилований Богом". 16 липня вшановуються Іоанн Великий ковпак Московський, Христа заради юродивий, а також преподобний Іоанн Яренгський.

Костянтин, — це ім’я з’явилося від латинського "constans", що означає "постійний" або "стійкий". 16 липня вшановується князь Костянтин Всеволодович Ярославський.

Марк, — за різними версіями ім’я може походить від імені римського бога війни Марса або від "молоток" з латинської.

Михайло, — ім’я походить з давньоєврейської і перекладається як "рівний Богу", "подібний до Бога".

Родіон, — це давньогрецьке ім’я, яке за різними версіями перекладається як "герой", "героїчний", "рожевий" або "житель острова Родос". 16 липня вшановується Іродіон Сольвичегодський.

Пилип (Філіп), — грецьке ім’я, яке можна перекласти як "люблячий коней". 16 липня вшановується святитель і митрополит Московський і всієї Русі Пилип II.

Фома — це ім’я походить з арамейської мови і перекладається як "близнюк". 16 липня вшановується Хома Сольвичегодський.

Жіночі іменини 16 липня не відзначаються.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як в Україні офіційно перенесли дати цілої низки свят.