У кого День ангела 16 июля: все именины

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В воскресенье, 16 июля, в 2023 году отмечается День бухгалтера в Украине, День работников металлургической и горнодобывающей промышленности, День принятия Декларации о суверенитете Украины, День без купальников, Международный день змеи. Также в этот день носители 15 имен празднуют свои Дни ангела.

Мужские именины 16 июля

Александр, — популярное греческое имя, которое переводится как "тот, кто защищает". 16 июля почитается преподобный Александр Константинопольский.

Анатолий, — древнегреческое имя, которое значит "восточный" или "восход солнца". По другой версии, имя также может значить "житель Анатолии". 16 июля церковью чтятся патриарх Константинопольский Анатолий и затворник Анатолий Печерский.

Антон, — древнеримское имя, которое согласно основной версии переводится как "вступающий в бой" или "достойный похвалы".

Василий, — это имя греческого происхождение, которое переводится как "царский" или "царственный". 16 июля почитаются архиепископ Новгородский Василий, князь Василий Всеволодович Ярославский, епископ Василий Рязанский.

Георгий, — греческое имя, что значит "земледелец", использовалось в качестве эпитета Зевса.

Демид, — это имя произошло от древнегреческого Диомид, что переводится как "божия мысль". 16 июля чтится мученик Диомид Кесарийский.

Егор, — это имя появилось как просторечная форма имени "Георгий", однако уже давно является самостоятельным именем.

Иван, Ян, — считают, что оба имени произошли от древнееврейского имени Йоханан, что переводится как "помилованный Богом". 16 июля почитаются Иоанн Большой колпак Московский, Христа ради юродивый, а также преподобный Иоанн Яренгский.

Константин, — это имя появилось от латинского "constans", что значит "постоянный" или "стойкий". 16 июля чтится князь Константин Всеволодович Ярославский.

Марк, — по разным версиям имя может происходит от имени римского бога войны Марса или от "молоток" с латинского.

Михаил, — имя происходит от древнееврейского и переводится как "равный Богу", "подобный Богу".

Родион, — это древнегреческое имя, которое по разным версиям переводится как "герой", "героический", "розовый" или "житель острова Родос". 16 июля почитается Иродион Сольвычегодский.

Филипп, — греческое имя, которое можно перевести как "любящий лошадей". 16 июля чтится святитель и митрополит Московский и всея Руси Филипп II.

Фома, — это имя происходит из арамейского языка и переводится как "близнец". 16 июля почитается Фома Сольвычегодский.

Женские именины 16 июля не отмечаются.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как в Украине официально перенесли даты целого ряда праздников.