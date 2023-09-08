Іменини 9 вересня: кого треба привітати з Днем ангела у суботу
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Не забудьте привітати з іменинами знайомих
У суботу, 9 вересня 2023 року, відзначають День фізичної культури та спорту України, День українського кіно, Міжнародний день краси, Всесвітній день надання першої допомоги, День тестувальника, Міжнародний день судоку.
Окрім того, у цей день вшановується День пам’яті преподобного Пимена Великого. А носії одразу десяти чоловічих та жіночих імен святкують свій День ангела.
Жіночі іменини 9 вересня
Анфіса, — це ім’я має давньогрецьке ім’я і перекладається як "квітуча". 9 вересня церквою вшановується свята мучениця Анфіса (Анфуса) Нова.
Чоловічі іменини 9 вересня
Олександр, — популярне грецьке ім’я, яке перекладається як "той, хто захищає".
Володимир, — слов’янське ім’я, що означає "володіти світом".
Вольдемар (Вальдемар) — це ім’я вважається німецьким аналогом імені Володимир і перекладається дослівно як "славний володар".
Дмитро, — це ім’я має давньогрецьке походження і означає "посвячений богині землі та родючості Деметрі".
Іван, Ян, — вважають, що обидва імені походять від давньоєврейського імені Йоханан, що перекладається як "помилований Богом".
Михайло, — це давньоєврейське ім’я, яке перекладається як "рівний Богу", "подібний до Бога".
Сава, — єврейське ім’я, що за основною версією перекладається як "старець", "мудрець". 9 вересня вшановується преподобний Сава Венефальський.
Степан, — грецьке ім’я, що буквально означає "корона", "діадема".
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про п’ять лайфхаків, як у господарстві може стати в нагоді спита кавова гуща.