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Підсумки дня 17 вересня: вибори в Держдуму РФ, самогубство ресторатора в Харкові, санкції РНБО

Автор
Галина Михайлова
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Головні новини дня
Головні новини дня

Вечірній дайджест головних подій 17 вересня.

Коронавірус в Україні

Від коронавірусу в Україні на 17 вересня померли 99 осіб
Від коронавірусу в Україні на 17 вересня померли 99 осіб

Кількість хворих на коронавірус в Україні неухильно збільшується. На ранок 17 вересня МОЗ опублікувало дані про 6 624 тих, що заразилися за добу четверга. У лідерах — Харківська область. Там також один з найвищих рівнів смертності. Більше людей — 10 за минулу добу померли тільки в Запорізькій області. Напередодні введення "жовтої зони" багато закладів освіти не встигають вакцинувати персонал і педагогів, зокрема в Київській області це більше половини шкіл. Від коронавіруса не захищений ніхто — в реанімацію потрапив молодий політик Тарас Мельничук.

Вибори в Держдуму РФ

У Росії почалося голосування
У Росії почалося голосування

Триденне голосування на виборах до Державної Думи РФ стартувало 17 вересня. Зафіксовані факти участі у виборах жителів окупованих територій України: в Ростовську область жителів Донбасу вивозять на автобусах, а в Криму співробітників сфери освіти змушують робити фотознімки. Українське міністерство закордонних справ заявило, що учасникам загрожують санкції через примус громадян до голосування і поставило під сумнів легітимність таких виборів.

Самогубство бізнесмена в Харкові

Олег Привалов
Олег Привалов

У Харкові у власному ресторані застрелився Олег Привалов. Чоловік використав помпову рушницю і залишив записку. Відомо, що у нього були борги, крім бізнесу він займався благодійністю і був багатодітним батьком.

Засідання РНБО

Олексій Данілов
Олексій Данілов

На засіданні РНБО 17 вересня підтвердили санкції проти учасників виборів до Держдуми РФ на окупованих територіях, в тому числі кандидатів, членів комісій та спостерігачів. Олексій Данілов зазначив, що санкції загрожують і іноземцям. Також повідомили про готовність системи моніторингу олігархів — чекають тільки прийняття закону. Брифінг після засідання відзначився також перепалкою Данілова і журналіста на мовну тему через питання російською.

Вибух в Кривому Розі

Вікна квартири після вибуху
Вікна квартири після вибуху

У Кривому Розі в квартирі в багатоповерхівці пролунав вибух і сталася пожежа. Рятувальники допомогли вибратися дітям з балкона і літньому чоловікові який був усередині. Також допомога знадобилася сусідському хлопчику, квартира якого наповнилася димом, а двері не відкривалася.

Шансон в маршрутках Києва під забороною

Інспектори будуть стежити за дотриманням всіх нових стандартів пасажирських перевезень
Інспектори будуть стежити за дотриманням всіх нових стандартів пасажирських перевезень

У маршрутках Києва — нові правила. У Києві з 17 вересня температуру пасажирів, чистоту в салонах, відсутність музики і техстан транспорту почали перевіряти спеціальні інспектори.

Теги:
#Санкції #РНБО #Підсумки #Коронавірус #Вибори в Держдуму
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