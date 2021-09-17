Итоги дня 17 сентября: выборы в Госдуму РФ, самоубийство ресторатора в Харькове, санкции СНБО
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Вечерний дайджест главных событий 17 сентября.
Коронавирус в Украине
Количество больных коронавирусом в Украине неуклонно увеличивается. На утро 17 сентября Минздрав опубликовал данные про 6 624 заразившихся за сутки четверга. В лидерах — Харьковская область. Там также один из самых высоких уровней смертности. Больше человек — 10 за минувшие сутки умели только в Запорожской области. Накануне введения "желтой зоны" многие заведения образования не успевают вакцинировать персонал и педагогов, в частности в Киевской области это более половины школ. От коронавируса не защищен никто — в реанимацию попал молодой политик Тарас Мельничук.
Выборы в Госдуму РФ
Трехдневное голосование на выборах в Государственную Думу РФ стартовало 17 сентября. Зафиксированы факты участия в выборах жителей оккупированных территорий Украины: в Ростовскую область жителей Донбасса вывозят на автобусах, а в Крыму сотрудников сферы образования заставляют делать подтверждающие фото. Украинское министерство иностранных дел пригрозило участникам санкциями из-за принуждения граждан к голосованию и поставило под сомнение легитимность таких выборов.
Самоубийство бизнесмена в Харькове
В Харькове в собственном ресторане застрелился Олег Привалов. Мужчина использовал помповое ружье и оставил записку. Известно, что у него были долги, кроме бизнеса он занимался благотворительностью и был многодетным отцом.
Заседание СНБО
На заседании СНБО 17 сентября подтвердили санкции против участников выборов в Госдуму РФ на оккупированных территориях, в том числе кандидатов, членов комиссий и наблюдателей. Алексей Данилов отметил, что санкции грозят и иностранцам. Также сообщили о готовности системы мониторинга олигархов — ждут только принятия закона. Брифинг после заседания отметился также перепалкой Данилова и журналиста на языковую тему из-за вопроса на русском.
Взрыв в Кривом Роге
В Кривом Роге в квартире в многоэтажке раздался взрыв и загорелось жилье. Спасатели помогли выбраться детям с балкона и пожилому мужчине который был внутри. Также помощь понадобилась соседскому мальчику, квартира которого наполнилась дымом, а двери не открывались.
Шансон в маршрутках Киева под запретом
В маршрутках Киева — новые правила. В Киеве с 17 сентября температура пассажиров, чистоту в салонах, отсутствие музыки и техсостояние транспорта начали проверять специальные инспекторы.
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