Итоги дня 17 сентября: выборы в Госдуму РФ, самоубийство ресторатора в Харькове, санкции СНБО

Вечерний дайджест главных событий 17 сентября.

Коронавирус в Украине

От коронавируса в Украине на 17 сентября умерли 99 человек

Количество больных коронавирусом в Украине неуклонно увеличивается. На утро 17 сентября Минздрав опубликовал данные про 6 624 заразившихся за сутки четверга. В лидерах — Харьковская область. Там также один из самых высоких уровней смертности. Больше человек — 10 за минувшие сутки умели только в Запорожской области. Накануне введения "желтой зоны" многие заведения образования не успевают вакцинировать персонал и педагогов, в частности в Киевской области это более половины школ. От коронавируса не защищен никто — в реанимацию попал молодой политик Тарас Мельничук.

Выборы в Госдуму РФ

В России началось голосование

Трехдневное голосование на выборах в Государственную Думу РФ стартовало 17 сентября. Зафиксированы факты участия в выборах жителей оккупированных территорий Украины: в Ростовскую область жителей Донбасса вывозят на автобусах, а в Крыму сотрудников сферы образования заставляют делать подтверждающие фото. Украинское министерство иностранных дел пригрозило участникам санкциями из-за принуждения граждан к голосованию и поставило под сомнение легитимность таких выборов.

Самоубийство бизнесмена в Харькове

Олег Привалов

В Харькове в собственном ресторане застрелился Олег Привалов. Мужчина использовал помповое ружье и оставил записку. Известно, что у него были долги, кроме бизнеса он занимался благотворительностью и был многодетным отцом.

Заседание СНБО

Алексей Данилов

На заседании СНБО 17 сентября подтвердили санкции против участников выборов в Госдуму РФ на оккупированных территориях, в том числе кандидатов, членов комиссий и наблюдателей. Алексей Данилов отметил, что санкции грозят и иностранцам. Также сообщили о готовности системы мониторинга олигархов — ждут только принятия закона. Брифинг после заседания отметился также перепалкой Данилова и журналиста на языковую тему из-за вопроса на русском.

Взрыв в Кривом Роге

Окна квартиры после взрыва

В Кривом Роге в квартире в многоэтажке раздался взрыв и загорелось жилье. Спасатели помогли выбраться детям с балкона и пожилому мужчине который был внутри. Также помощь понадобилась соседскому мальчику, квартира которого наполнилась дымом, а двери не открывались.

Шансон в маршрутках Киева под запретом

Инспекторы будут следить за соблюдением всех новых стандартов пассажирских перевозок

В маршрутках Киева — новые правила. В Киеве с 17 сентября температура пассажиров, чистоту в салонах, отсутствие музыки и техсостояние транспорта начали проверять специальные инспекторы.