Головні події тижня: "Омікрон" дістався до України, Гогілашвілі звільнили, у Києві запалили ялинку

Традиційний дайджест головних новин тижня.

Коронавірус в Україні

Лікарня

На ранок неділі, 19 грудня, традиційно в Україні знизилася кількість нових хворих на коронавірус — за минулу добу зареєстрували близько 3,6 тисячі нових випадків.

"Омікрон" вже в Україні

Омікрон

В Україні виявили новий штам коронавірусної інфекції "Омікрон". Хворобу привезла людина, яка прибула з Об’єднаних Арабських Еміратів і контактувала там з інфікованими коронавірусом людьми.

Заступника міністра внутрішніх справ Гогілашвілі звільнили

Олександр Гогілашвілі

Скандал із заступником міністра внутрішніх справ Олександром Гогілашвілі, який накинувся на співробітників поліції на блокпосту, закінчився його звільненням.

Сам Гогілашвілі на тлі інформації про його звільнення заявив, що написав заяву самостійно і додав, що його ситуація стала показовим прикладом.

Андрій Богдан розповів про стосунки з Володимиром Зеленським

Володимир Зеленський та Андрій Богдан

Журналіст Дмитро Гордон узяв інтерв’ю у колишнього голови ВП Андрія Богдана. Ексчиновник розповів про нинішнє переслідування владою та поділився деякими спостереженнями з минулого. Головним фігурантом розмови був, звісно, президент Володимир Зеленський.

Російський суд визнав наявність військ РФ в Україні

Війська РФ

Кіровський районний суд у Ростові-на-Дону опублікував одне зі своїх рішень, яке підтверджує присутність на окупованій частині України військ Росії. Саме рішення суду вже зникло із сайту організації, але в мережі збереглися скріншоти з нього.

"Вовина тисяча"

1000 гривень

У неділю, 19 грудня, в Україні офіційно стартувала програма підтримки галузей економіки, які постраждали від карантинних обмежень. Ініціатива, яка вже отримала у народі назву "Вовина тисяча", передбачає отримання на рахунок 1000 гривень за проходження повного курсу вакцинації.

"Телеграф" заглибився у питання вакцинної тисячі від Володимира Зеленського та пояснив, чому з бонусами для щеплених не все так просто.

Нардепи не ухвалили відстрочку для ФОПів

РРО

В Україні з 1 січня 2022 року фізичні особи, які ведуть підприємницьку діяльність, будуть зобов’язані завести собі апарати для реєстрації розрахункових операцій (РРО). Законопроєкт, який передбачав відстрочку цього нововведення, не отримав потрібної кількості голосів.

У Києві запалили головну ялинку країни

Ялинка у Києві

Цього року у Києві порушили багаторічну традицію, згідно з якою головну ялинку країни запалювали 19 грудня. Натомість вона почала світитися на день раніше, 18 грудня о 18:00.

"Дитяче Євробачення-2021"

Maléna

19 грудня, відбувся фінал популярного пісенного конкурсу "Дитяче Євробачення", яке у 2021 році проводилося у Парижі.

Проводити пісенний конкурс серед дітей наступного року представилася можливість Вірменії. Представниця країни Maléna виступила із конкурсною піснею Qami Qami. Дівчина набрала найбільше голосів серед усіх учасників.

Ілон Маск став людиною року

Ілон Маск

Найбагатша людина світу, засновник космічної компанії SpaceX, а також "технокороль" Tesla та жива легенда для фанатів криптовалют Ілон Маск став людиною року за версією журналу Time.