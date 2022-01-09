Рус

Головні події тижня: протести в Казахстані та введення військ Росії, арешт майна Порошенка, поява "Дельтакрона" та "Флурони"

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
81
Ключові новини тижня Новина оновлена 09 січня 2022, 21:54
Ключові новини тижня

Традиційний дайджест найважливіших новин тижня.

Коронавірус в Україні

Традиційно на вихідних знизилася кількість нових випадків COVID-19
Традиційно на вихідних знизилася кількість нових випадків COVID-19

Ранок неділі, 9 січня, Україна починає з 2810 випадками коронавірусної хвороби. Це значно менше показників за попередню добу. Втім, це зазвичай може бути пов’язане зі зменшенням кількості тестів, що проводяться на вихідних.

Казахстан

Протести у Казахстані
Протести у Казахстані

Починаючи з 2 січня, громадяни Казахстану вийшли на масові протести. Серед початкових вимог – зниження ціни на газ. Пізніше вони вимагали відставки влади та проведення вільних виборів.

Багато мітингувальників було затримано або поранено під час сутичок із правоохоронцями, також є втрати й у казахських силовиків.

Після цього президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звернувся за допомогою до ОДКБ і наказав відкривати вогонь на поразку без попередження по всім, хто відмовиться виконувати вимоги влади.

На його прохання вже відгукнулися в Росії — підрозділи військовослужбовців уже прибули до Казахстану.

Більш детальну інформацію про ситуацію, яка зараз відбувається у населених пунктах Казахстану, можна дізнатися у матеріалі "Телеграфа": "Як відбуваються протести у Казахстані (онлайн).

Флурона та Дельтакрон

"Флурона" може виявитися небезпечнішим, ніж коронавірус
"Флурона" може виявитися небезпечнішим, ніж коронавірус

Дослідники багатьох країн б’ють на сполох — у різних точках світу почали фіксувати випадки захворюваності на раніше невідомий вірус "Флурону". Таким чином назвали "гібрид" грипу та COVID-19. Поки що вчені вважають, що ця хвороба може стати дуже небезпечною для людського імунітету, хоча вона до кінця ще не вивчена. Втім, частина симптомів вже оприлюднена.

На Кіпрі тим часом дослідники зафіксували появу ще одного виду коронавірусної інфекції, який вважають гібридом двох найнебезпечніших штамів — "Дельти" та "Омікрону". Враховуючи це, вчені вирішили назвати виявлену мутацію — "Дельтакрон".

Суд заарештував усе майно Порошенка

Майно Порошенка заарештували
Майно Порошенка заарештували

У четвер Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання прокуратури про накладення арешту на майно п’ятого глави держави Петра Порошенка. Він підозрюється у державній зраді та сприянні тероризму.

В Україні повертають обов’язковий техогляд

Техогляд мають намір повернути восени
Техогляд мають намір повернути восени

В Україні орієнтовно з вересня 2022 повертається техогляд для всього транспорту, який не практикували вже 11 років. Наразі обов’язковий огляд проходять автобуси, вантажівки, таксі та інші машини комерційної сфери.

Брати Богданові померли

Ігор та Гришка Богданови померли від коронавірусу
Ігор та Гришка Богданови померли від коронавірусу

У Франції з перервою у кілька днів померли 72-річні брати Богданофф (Богданови), які у своєму житті активно займалися популяризацією науки та вели тематичні телепрограми, але стали відомі у мережі завдяки своїй незвичній зовнішності.

Теги:
#Казахстан #Петро Порошенко #Коронавірус #Covid-19
Ключові новини тижня
Україна
Головні події тижня: протести в Казахстані та введення військ Росії, арешт майна Порошенка, поява "Дельтакрона" та "Флурони"
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Ключові новини тижня
Головні події тижня: протести в Казахстані та введення військ Росії, арешт майна Порошенка, поява "Дельтакрона" та "Флурони"
Дата публікації
Категорія
Ентоні Блінкен
Хоче відновити СРСР: у США розповіли про плани Путіна
Дата публікації
Категорія
ДТП у Києві
Смертельна ДТП у Києві: водій згорів у своїй машині разом із собакою (ексклюзивні фото та відео)
Дата публікації
Категорія
Згорівша техніка на вулицях Алмати
Згорівша техніка та тіла вбитих на вулицях: як виглядає Алмати після тижня протестів (фото)
Дата публікації
Категорія
Екс-учасник Comedy Club став гостем шоу
Мартиросяну, що "доживає своє життя", передбачили неоднозначне майбутнє (відео)