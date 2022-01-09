Главные события недели: протесты в Казахстане и ввод войск России, арест имущества Порошенко, появление "Дельтакрона" и "Флуроны"

Традиционный дайджест самых важных новостей недели.

Коронавирус в Украине

Традиционнно на выходных снизилось число новых случаев COVID-19

Утро воскресенья, 9 января, Украина начинает с 2 810 случаями коронавирусной болезни. Это значительно меньше показателей за предыдущие сутки. Впрочем, это традиционно может быть связано с уменьшением количества проводимых тестов на выходных.

Казахстан

Протесты в Казахстане

Начиная со 2 января, граждане Казахстана вышли на массовые протесты. Среди изначальных требований — снижение цены на газ. Позже они потребовали отставки властей и проведения свободных выборов.

Многие митингующие были задержаны или ранены во время стычек с правоохранителями, также есть потери и у казахских силовиков.

После этого президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к ОДКБ и дал приказ открывать огонь на поражение без предупреждения по всем, кто откажется выполнять требования властей.

На его просьбу уже отозвались в России — подразделения военнослужащих уже прибыли в Казахстан.

Более подробную информацию о ситуации, которая сейчас происходит в населенных пунктах Казахстана, можно узнать в материале "Телеграфа": "Как проходят протесты в Казахстане (онлайн).

Флурона и Дельтакрон

"Флурона" может оказаться опасней, чем коронавирус

Исследователи многих стран бьют тревогу — в разных точках мира начали фиксировать случаи заболеваемости ранее неизвестным вирусом "Флурона". Таким образом назвали "гибрид" гриппа и COVID-19. Пока ученые считают, что эта болезнь может стать весьма опасной для человеческого иммунитета, хотя она до конца еще не изучена. Впрочем, часть симптомов уже обнародована.

На Кипре тем временем исследователи зафиксировали появление еще одного вида коронавирусной инфекции, который считают гибридом двух самых опасных штаммов — "Дельты" и "Омикрона". Учитывая это, ученые решили назвать обнаруженную мутацию — "Дельтакрон".

Суд арестовал все имущество Порошенко

Имущество Порошенко арестовали

В четверг Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры о наложении ареста на имущество пятого главы государства Петра Порошенко. Он подозревается в государственной измене и содействии терроризму.

В Украине возвращают обязательный техосмотр

Техосмотр намерены вернуть осенью

В Украине ориентировочно с сентября 2022 года возвращается техосмотр для всего транспорта, который не практиковали уже 11 лет. Сейчас обязательный осмотр проходят автобусы, грузовики, такси и другие машины коммерческой сферы.

Братья Богдановы умерли

Игорь и Гришка Богдановы скончались от коронавируса

Во Франции с перерывом в несколько дней скончались 72-летние братья Богданофф (Богдановы), которые в своей жизни активно занимались популяризацией науки и вели тематические телепрограммы, но стали известны в сети благодаря своей необычной внешности.