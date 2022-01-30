Головні події тижня: масове вбивство у Дніпрі, розмова Зеленського та Байдена, "штурм" Ради

Традиційний дайджест головних новин тижня.

Коронавірус в Україні

Коронавірус в Україні побив кілька рекордів

Ранок неділі, 30 січня, розпочався з 24 508 нових випадків коронавірусу. Після трьох днів антирекордів захворюваності на COVID-19 добовий приріст дещо впав, але все ще залишається на високому рівні. Серед хворих за добу 3378 дітей та 444 медичних працівників.

Розстріл у Дніпрі

Артемій Рябчук у залі суду

У Дніпрі в ніч на четвер, 27 січня, в районі Південного машинобудівного заводу військовослужбовець Нацгвардії Артемій Рябчук з автомата розстріляв своїх товаришів по службі та втік з місця злочину.

Внаслідок стрілянини п’ять людей загинули на місці та ще п’ять отримали поранення.

Рябчук втік з місця злочину, проте пізніше сам здався і був затриманий поліцією.

Хлопцю вручили підозри за трьома статтями : вбивство, дезертирство та викрадення зброї.

Пізніше суд обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання в СІЗО мінімум до 27 березня.

"Телеграф" зв’язався телефоном зі старостою села Броска — Світланою Москвич і дізнався від неї деякі факти з життя родини Рябчуків. Вона розповіла, що хлопця вважали адекватним, хоча інша односельчанка заявила, що той не знаходив контакту з однолітками і міг поводитися стосовно них дуже агресивно.

"Штурм" Ради у Києві

Протест зібрав тисячі людей

У Києві протест "Save ФОП" перейшов у спроби прорватися до будівлі Верховної Ради. Протести проходили через запровадження касових апаратів. Стримував натовп спецназ, а депутатів вивели із будівлі.

Переговори між Байденом та Зеленським

Володимир Зеленський та Джо Байден

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі своїм колегою зі США Джо Байденом, але вона пройшла не так гладко, як розраховувалося.

Зокрема, західні журналісти повідомляють, що у лідерів України та США виникло нерозуміння щодо оцінки загрози з боку Росії.

Сам Зеленський це заперечує.

Пресконференція Зеленського

Зеленський поговорив із західними ЗМІ

Зеленський у п’ятницю, 28 січня, провів пресконференцію для представників західних ЗМІ. Їхнє спілкування тривало близько години, і за цей час з його боку прозвучала низка заяв щодо вторгнення Росії та можливостей врегулювання ситуації на Донбасі.

Росія хоче офіційно озброїти терористів

Росія запропонувала офіційно почати постачати зброю бойовикам

Перший віцеспікер Ради Федерації, секретар генради "Єдиної Росії" Андрій Турчак виступив з ініціативою направити зброю бойовикам терористичних угруповань "ЛНР" та "ДНР".

Епопею з Шевченком у збірній Польщі завершено

Андрій Шевченко не зміг розірвати контракт із "Дженоа"

Звільнений із "Дженоа" Андрій Шевченко, який був близьким до підписання контракту зі збірною Польщі, не зумів домовитися про розірвання контракту з генуезцями та не стане на чолі польської національної команди.