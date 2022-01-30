Главные события недели: массовое убийство в Днепре, разговор Зеленского и Байдена, "штурм" Рады
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Традиционный дайджест главных новостей недели.
Коронавирус в Украине
Утро воскресенья, 30 января, началось с 24 508 новых случаев коронавируса. После трех дней антирекордов заболеваемости COVID-19 суточный прирост несколько упал, но все еще остается на высоком уровне. Среди больных за сутки 3378 детей и 444 медицинских работника.
Расстрел в Днепре
В Днепре в ночь на четверг, 27 января, в районе Южного машиностроительного завода военнослужащий Нацгвардии Артемий Рябчук из автомата расстрелял своих сослуживцев и скрылся с места преступления.
В результате стрельбы пять человек погибли на месте и еще пять получили ранения.
Рябчук сбежал с места преступления, однако позже сам сдался и был задержан полицией.
Парню вручили подозрения по трем статьям: убийство, дезертирство и похищение оружия.
Позже суд избрал ему меру пресечения в виде содержания в СИЗО минимум до 27 марта.
"Телеграф" связался по телефону со старостой села Броска – Светланой Москвич и узнал от нее некоторые факты из жизни семьи Рябчуков. Она рассказала, что парня считали адекватным, хотя другая односельчанка заявила, что тот не находил контакта со сверстниками и мог вести себя по отношению к ним весьма агрессивно
"Штурм" Рады в Киеве
В Киеве протест "Save ФОП" перешел в попытки прорваться в здание Верховной Рады. Протесты проходили из-за введения кассовых аппаратов. Сдерживал толпу спецназ, а депутатов вывели из здания.
Переговоры между Байденом и Зеленским
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим коллегой из США Джо Байденом, но она прошла не так гладко, как рассчитывалось.
В частности, западные журналисты сообщают, что у лидеров Украины и США возникло непонимание в вопросе оценки угрозы со стороны России.
Сам Зеленский это отрицает.
Пресс-конференция Зеленского
Зеленский в пятницу, 28 января, провел пресс-конференцию для представителей западных СМИ. Их общение длилось около часа, и за это время с его стороны прозвучал ряд заявлений по поводу вторжения России и возможностей урегулирования ситуации на Донбассе.
Россия хочет официально вооружить террористов
Первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак выступил с инициативой направить оружие боевикам террористических группировок "ЛНР" и "ДНР".
Эпопея с Шевченко в сборной Польши завершена
Уволенный из "Дженоа" Андрей Шевченко, который был близок к подписанию контракта со сборной Польши, не сумел договориться о расторжении контракта с генуэзцами и не станет во главе польской национальной команды.