Ракетные игры Запада: генерал рассказал, какие ПРО и ПВО нужны для Украины

Бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко рассказал "Телеграфу" об особенностях поставок систем противоракетной и противовоздушной обороны

Ноябрь оказался для Украины крайне тяжелым в смысле массированных ракетных ударов россиян по нашей энергетической системе. После одного из них, пришедшегося на 15 ноября, обломки ракеты (или ракет) упали на территории Польши, убив двух человек в населенном пункте Пшеводув.

Вскоре после этого Берлин предложил укрепить восточную границу Польши зенитно-ракетными комплексами (ЗРК) Patriot. Поляки же посчитали более логичным передать данные системы Украине. На что Германия ответила фактическим отказом – мол, данные ЗРК должны оставаться внутри системы НАТО.

В аналогичном ключе 29 ноября в очередной раз высказался генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, члены Альянса уже доставили генераторы и запчасти, чтобы помочь Украине восстановить ее разрушенную энергетическую инфраструктуру. Но американские ракеты Patriot останутся на территории НАТО.

О ракетных играх Запада и особенностях поставок систем противоракетной и противовоздушной обороны в Украину "Телеграфу" рассказал генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006-2010 гг.) Игорь Романенко.

Игры с Patriot'ами

"Инцидент в Польше, приведший к гибели двух граждан, оставил много вопросов. По сути, сперва якобы были остатки двух ракет, потом оценка поменялась. Я, как специалист по ПВО, считаю, что, скорее всего, было именно две ракеты. Одна – российская Х-101, вторая – украинская, которой пытались ее сбить. Их остатки, похоже, и залетели в Польшу. От них осталась воронка. Она не похожа на последствия подрыва чисто ПВОшной ракеты. Но тут дело, похоже, в политических моментах. И многие соответствующие заявления на это указывают", – отмечает генерал Романенко.

По его словам, инцидент в Польше, а также падение в конце октября ракеты в Молдове ясно дают понять: нет гарантий, что подобного не случится с другими странами, включая государства — члены НАТО.

"Надо было как-то реагировать. Интересна в этом смысле довольно жесткая реакция, с критикой рф, со стороны канцлера Германии – Шольца. За последние полгода у него прошла большая трансформация в оценке российско-украинской войны. Он теперь прямо называет россию агрессором, причем ответственным за всё происходящее, включая падение ракеты (ракет) на территории Польши", – отмечает эксперт.

А Германия, напоминает Игорь Романенко, является самой богатой страной ЕС. И мы увидели вполне адекватную реакцию с ее стороны, в том числе – предложение передать ЗРК Patriot Польше.

"Кстати, Patriot PAC-3 – это ЗРК последней модификации, мощное средство противоракетной обороны. Варианты PAC-1 и PAC-2 тоже хороши, но они малоэффективно работали даже по целям в Ираке. Поэтому американцы сделали новый, который имеет возможность отрабатывать по тем же "Искандерам", возможно, "Точкам-У", – поясняет эксперт. – Поляки, несмотря на сложность ситуации с ракетным инцидентом на их территории, повели себя крайне союзнически по отношению к Украине. Предложили перенести Patriot на нашу территорию. Такое размещение однозначно повысило бы эффективность противоракетной и противовоздушной обороны Польской Республики. Об этом и заявили польские министр обороны и премьер".

Но ситуация, отмечает генерал, переросла в политическую или военно-политическую.

"Германия сослалась на НАТО – мол, соответствующее решение должен принимать Альянс. В свою очередь, генсек НАТО Столтенберг напомнил всем, что Альянс (как блок государств) не снабжает (когда надо, они именно так это определяют) вооружениями ту или иную страну, включая Украину. Дескать, это делают те или иные государства НАТО – на свое усмотрение. Тем самым – вернул шар на сторону Германии", – поясняет Игорь Романенко.

Но это не та "луза" для решения данной проблемы, считает эксперт. Шар, по его мнению, должен быть на поле США, поскольку Patriot – американское вооружение, которое контролируют представители Штатов. Речь, отмечает он, о высоких технологиях (хоть и не таких новых).

Цель есть, а должного обеспечения для ее достижения – нет

Игорь Романенко акцентирует, что ситуация с Patriot – это не первый случай, когда остро необходимые нам вооружения не поставляются в Украину по той или иной причине. Так, Испания сперва собиралась поставлять в Украину немецкие танки Leopard, а потом отказалась это делать – якобы из-за того, что вооружение находится в плачевном состоянии. Та же Польша намеревалась еще весной передать нам самолеты МиГ-29, но поставки, как стало известно, были заблокированы американской стороной.

"Понятно, что на Западе побаиваются применения россиянами тактического ядерного оружия. А рф, понимая это, периодически пугает таким применением. Но мы имеем массированные ракетные удары россиянами по украинской критической инфраструктуре. Удары целенаправленные, циничные. А по мировому и европейскому законодательству подобные действия рф – это действия страны, способствующей терроризму, а по сути, страны-террориста, – отмечает генерал. – В поведении американцев мы видим двузначность. С одной стороны, они помогают нам больше остальных, имея для этого и больше возможностей. С другой, если уж защищать демократию и ее ценности (которые сейчас олицетворяет Украина), то надо это делать всеми силами. Чего явно не делается. Даже страной — спонсором терроризма россию в США так и не признали, хоть конгрессмены поднимали соответствующий вопрос. Белый дом на такой шаг не решился, считая, что это окончательно закроет возможности для переговоров. И решения на этот счет от США нет, к сожалению".

Между тем Украина остается под угрозой новых массированных ракетных атак со стороны рф. И возможности такие, уверяет Игорь Романенко, у агрессора есть.

"Они сократились, особенно касательно высокоточного, современного вооружения. Но не исчерпались, – отмечает генерал. – Отчасти россияне наращивают эти возможности за счет своего ВПК, импортозамещения. А точнее – за счет краж везде, где возможно, по всему миру. Плюс – использование своих апологетов. И явных, как те же Иран, Северная Корея. И скрытых, которые так или иначе помогают. Так что россияне всё еще производят ракеты и другие виды вооружения, обложенные санкциями. Но общее их количество уменьшается, потому что расход куда больше, чем обновление".

При этом, продолжает Игорь Романенко, следует чаще напоминать, что стратегическую задачу касательно рф министр обороны США Остин сформулировал еще весной, на первой встрече в формате "Рамштайн". А именно – ослабить рф до уровня, чтобы она не могла, по крайней мере, какое-то время, вести войны, подобные той, что развязала против Украины.

"Но политическое руководство США, похоже, идти до конца в реализации этой задачи не решается. Поэтому видим отдельные команды в общей команде Байдена. И пока одни выступают за то, чтобы помогать Украине настолько, чтобы она не проиграла, другие (те же Остин, Блинкен) ратуют за более активную поддержку для достижения вышеназванной стратегической цели. Цели, которая требует соответствующих вооружений и логистики. Этого пока нет. И тут как бы и пятиться назад нельзя, потому что задача сформулирована, а США – серьезное государство, которое не может отказываться от ранее заданных ориентиров. Но и должного обеспечения, увы, нет", – констатирует генерал.

Поэтому, поясняет он, у наших сил обороны есть определенные сложности в рамках организации контрнаступательных действий.

"Есть задержки на севере Луганской области. Куда активнее могли бы решаться задачи на Херсонском направлении. Всё это требует серьезных сил и средств. Силы мы готовим, а средства нужны – современные, эффективные, лучшего качества и количества, чем имеем. Потому и появляются заявления того же секретаря СНБО Украины Данилова о том, что нам нужны не столько генераторы для устранения последствий российских ударов, сколько ракеты на 800 и более км – для того, чтобы сделать такие удары невозможными. Нам бы для начала хоть ATACMS (MGM-140 ATACMS – американский оперативно-тактический ракетный комплекс производства Lockheed Martin с баллистической ракетой малой дальности. — Ред.) на 300 км. Но не только", – подчеркивает Игорь Романенко.

Он напоминает, что еще в сентябре генералы Залужный (главком ВСУ) и Забродский (как представитель парламента) написали соответствующую статью, где четко пояснили ряд моментов. В том числе, что потенциал российской группировки всё еще выше, чем военный потенциал ВСУ. И одно из главных преимуществ противника – применять возможности "дальней руки" (наносить удары издалека, не рискуя получить "ответку").

"Так что, действительно, нам нужны не только ATACMS, бьющие на 300 км, но и более дальнобойные системы. И это, как иронично, но метко отметил Данилов, реальный алгоритм удешевления расходов Запада на помощь Украине. Но пока, увы, имеем, что имеем, – констатирует генерал. – Впрочем, не опускаем рук – и продолжаем работать над укреплением ПВО".