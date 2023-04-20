Война — день 421: непонятная вспышка над Киевом, тяжелые бои за Бахмут

Оперативно о главном 20 апреля

Полномасштабное вторжение российских войск в Украину продолжается 421 день. Обстановка на фронте продолжает оставаться сложной. Самые тяжелые бои, как и раньше, ведутся в Бахмуте, где фактически ежечасно происходит тактическое изменение оперативной обстановки, и в районе Авдеевки. Вместе с тем в Минобороны Украины заявили, что контрнаступление ВСУ уже ведется. Тем временем продолжается обсуждение того, что именно породило сильнейшую вспышку в небе, которую видели жители Киева, Черкасс, Житомира, а также других населенных пунктов Украины.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 20 апреля, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

1:00 В Херсоне слышали мощные взрывы, в местных телеграм-каналах сообщают о прилетах

00:00 В Воздушных силах ВСУ пока не могут подтвердить информацию о падении спутника, сообщил представитель воздушных сил Юрий Игнат.

О том, что происходило 17 апреля, читайте в материале: Война — день 418: оккупанты пытаются прорваться на востоке и не прекращают обстрелы на юге

Узнать о главных событиях 18 апреля можно в публикации: Война — день 419: оккупанты давят на Донбассе и пытаются достичь воздушного превосходства

С данными за 19 апреля можно ознакомиться в трансляции: Война — день 420: оккупанты продвигаются в Бахмуте и готовятся к контрнаступлению ВСУ