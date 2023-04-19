Война — день 420: оккупанты продвигаются в Бахмуте и готовятся к контрнаступлению ВСУ

Оперативно о главном 19 апреля

Полномасштабное российское вторжение в Украину продолжается 420 дней. Противник продолжает давить на Бахмут, однако также предпринимает попытки наступления на других участках Донецкой области, кроме того, он пытался атаковать и к северо-востоку от Купянска. Украина в свою очередь продолжает подготовку к проведению контрнаступления и по заверениям представителей руководства страны, оно начнется, когда ВСУ будут к этому готовы.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 19 апреля, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 США запретят швартоваться в их портах суднам под российским флагом или принадлежащим российским компаниям.

О том, что происходило 16 апреля, читайте в материале: Война — день 417: Украина отмечает Пасху под угрозой ракетного удара россиян

Узнать о главных событиях 17 апреля можно в публикации: Война — день 418: оккупанты пытаются прорваться на востоке и не прекращают обстрелы на юге

С данными за 18 апреля можно ознакомиться в трансляции: Война — день 419: оккупанты давят на Донбассе и пытаются достичь воздушного превосходства