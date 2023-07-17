Война — день 509: продвижение ВСУ на юге, обострение ситуации на востоке
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Оперативно о главном за сутки
Украинские военные продолжают наступление минимум на трех участках фронта и на южном участке фронта местами добились успехов. А вот на восточном направлении ситуация продолжает обостряться, оккупанты стянули туда дополнительные резервы и предпринимают попытки совершать наступательные действия, чем вынуждают ВСУ переходить к обороне. Тем временем мирные города и села продолжают страдать от непрекращающихся российских обстрелов.
В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 17 июля, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.
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С данными за 14 июля можно ознакомиться в трансляции: Война — день 506: ВСУ получили новые боеприпасы и постепенно продвигаются
О том, что происходило 15 июля, читайте в материале: Война — день 507: ВСУ продвигаются под Бахмутом, а оккупанты продолжают обстрелы
Информацию за 16 июля смотрите по ссылке: Война — день 508: ВСУ продолжают давить на врага, а россияне подтягивают резервы