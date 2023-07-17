Война — день 509: продвижение ВСУ на юге, обострение ситуации на востоке

Оперативно о главном за сутки

Украинские военные продолжают наступление минимум на трех участках фронта и на южном участке фронта местами добились успехов. А вот на восточном направлении ситуация продолжает обостряться, оккупанты стянули туда дополнительные резервы и предпринимают попытки совершать наступательные действия, чем вынуждают ВСУ переходить к обороне. Тем временем мирные города и села продолжают страдать от непрекращающихся российских обстрелов.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 17 июля, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Президент США Джо Байден одобрил начало обучения украинских пилотов на самолетах F-16

С данными за 14 июля можно ознакомиться в трансляции: Война — день 506: ВСУ получили новые боеприпасы и постепенно продвигаются

О том, что происходило 15 июля, читайте в материале: Война — день 507: ВСУ продвигаются под Бахмутом, а оккупанты продолжают обстрелы

Информацию за 16 июля смотрите по ссылке: Война — день 508: ВСУ продолжают давить на врага, а россияне подтягивают резервы