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Суббота, 31.08.2019
Главные события 30 августа: Зеленский и Эрдоган, в Раде готовятся к следующему заседанию, Данилюк в Польше
Главные события 30 августа: Зеленский и Эрдоган, в Раде готовятся к следующему заседанию, Данилюк в Польше
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Главные события 30 августа: Зеленский и Эрдоган, в Раде готовятся к следующему заседанию, Данилюк в Польше

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Главные события 30 августа: Зеленский и Эрдоган, в Раде готовятся к следующему заседанию, Данилюк в Польше
07:18 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Зеленский поговорил по телефону с Эрдоганом. В Верховной Раде регистрируют законопроекты. Данилюк отправился в Польшу. Рекордсмен мира по плаванию утонул в Енисее. Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы. Названа постоянная ведущая шоу "Танцы со звездами". NASA завершило создание космического телескопа "Джеймс Уэбб". Названа официальная дата осенней презентации Apple 2019.

Зеленский провел телефонный разговор с Эрдоганом

В четверг, 29 августа, Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Турецкий лидер подтвердил неизменность поддержки со стороны Анкары суверенитета и территориальной целостности Украины

В Раде регистрируют законопроекты и готовятся к следующему заседанию

Верховная Рада обнародовала календарный план своих заседаний на вторую сессию - с сентября 2019 по январь 2020 года.

Согласно ему, следующее заседание состоится уже 3 сентября, затем парламент будет заседать как обычно - неделями. В сентябре 2 недели, в октябре - 3, в ноябре 1, в декабре - 2 и в январе следующего года - 2 недели работы в сессионном зале.

Президент Украины Владимир Зеленский и народные депутаты парламента 9-го созыва за два дня зарегистрировали более 120 проектов законов и постановлений. 

Президент Украины подал на рассмотрение ряд законопроектов.

В частности это:

Данилюк отправился в Польшу

Серкретарь СНБО Украины Александр Данилюк начал рабочий визит в Польшу.

Новый гендиректор "Укроборонпрома"

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Айвараса Абромавичуса генеральным директором Государственного концерна "Укроборонпром".

Что будет с политзаключенными?

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что надеется на обмен заключенных между Украиной и Россией.

В ОП сообщили, что информация о завершении обмена с РФ не соответствует действительности. Процесс взаимного освобождения еще продолжается.

Представитель защиты военнопленных украинских моряков заявил, что их адвокаты не комментируют ситуацию вокруг вероятного обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией, пока не будут подтверждены все факты.

Рекордсмен мира по плаванию утонул

Чемпион и рекордсмен мира по плаванию в холодной воде Николай Петшак утонул в Енисее во время тренировки.

Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы

В Монако состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы.

 
 
 
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The official result of the #UELdraw! Tell us your team and if you like your chances!

Допис, поширений UEFA Europa League (@europaleague)

Своих соперников по групповому этапу Лиги Европы узнали "Динамо", которое не смогло преодолеть квалификацию Лиги чемпионов, и "Александрия", финишировавшая третьей в минувшем сезоне чемпионата Украины.

Названа постоянная ведущая шоу "Танцы со звездами"

Представители шоу "Танцы со звездами 2019" поделились результатами переговоров с новой ведущей. Ею стала певица Тина Кароль.

NASA завершило создание космического телескопа "Джеймс Уэбб"

Спустя более 20 лет проектирования и строительства инженеры заявили о завершении работ над созданием орбитальной инфракрасной обсерватории - телескопа имени Джеймса Уэбба, который должен сменить "Хаббла" на посту главного космического телескопа NASA.

Названа официальная дата осенней презентации Apple 2019

Компания Apple официально назвала дату презентации своих новинок.

Согласно приглашению, размещенному на сайте компании, мероприятие состоится 10 сентября в Театре Стива Джобса в Купертино.

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Все по теме:

Верховная Рада, Лига Европы, Парламент, НАСА, Тина Кароль, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Зеленский, Айварас Абромавичус, Верхованая Рада, Apple 2019, Николай Петшак, Андрей Данилюк.
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