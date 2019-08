Главные события 30 августа: Зеленский и Эрдоган, в Раде готовятся к следующему заседанию, Данилюк в Польше

Зеленский провел телефонный разговор с Эрдоганом

В четверг, 29 августа, Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Турецкий лидер подтвердил неизменность поддержки со стороны Анкары суверенитета и территориальной целостности Украины

В Раде регистрируют законопроекты и готовятся к следующему заседанию

Верховная Рада обнародовала календарный план своих заседаний на вторую сессию - с сентября 2019 по январь 2020 года.

Согласно ему, следующее заседание состоится уже 3 сентября, затем парламент будет заседать как обычно - неделями. В сентябре 2 недели, в октябре - 3, в ноябре 1, в декабре - 2 и в январе следующего года - 2 недели работы в сессионном зале.

Президент Украины Владимир Зеленский и народные депутаты парламента 9-го созыва за два дня зарегистрировали более 120 проектов законов и постановлений.

Президент Украины подал на рассмотрение ряд законопроектов.

В частности это:

Данилюк отправился в Польшу

Серкретарь СНБО Украины Александр Данилюк начал рабочий визит в Польшу.

Новый гендиректор "Укроборонпрома"

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Айвараса Абромавичуса генеральным директором Государственного концерна "Укроборонпром".

Что будет с политзаключенными?

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что надеется на обмен заключенных между Украиной и Россией.

В ОП сообщили, что информация о завершении обмена с РФ не соответствует действительности. Процесс взаимного освобождения еще продолжается.

Представитель защиты военнопленных украинских моряков заявил, что их адвокаты не комментируют ситуацию вокруг вероятного обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией, пока не будут подтверждены все факты.

Рекордсмен мира по плаванию утонул

Чемпион и рекордсмен мира по плаванию в холодной воде Николай Петшак утонул в Енисее во время тренировки.

Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы

В Монако состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы.

Своих соперников по групповому этапу Лиги Европы узнали "Динамо", которое не смогло преодолеть квалификацию Лиги чемпионов, и "Александрия", финишировавшая третьей в минувшем сезоне чемпионата Украины.

Названа постоянная ведущая шоу "Танцы со звездами"

Представители шоу "Танцы со звездами 2019" поделились результатами переговоров с новой ведущей. Ею стала певица Тина Кароль.

NASA завершило создание космического телескопа "Джеймс Уэбб"

Спустя более 20 лет проектирования и строительства инженеры заявили о завершении работ над созданием орбитальной инфракрасной обсерватории - телескопа имени Джеймса Уэбба, который должен сменить "Хаббла" на посту главного космического телескопа NASA.

