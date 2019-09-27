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Пятница, 27.09.2019
Главные события 26 сентября: Зеленский в США, импичмент Трампа, Кабмин и миссия МВФ
Главные события 26 сентября: Зеленский в США, импичмент Трампа, Кабмин и миссия МВФ
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Главные события 26 сентября: Зеленский в США, импичмент Трампа, Кабмин и миссия МВФ

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Главные события 26 сентября: Зеленский в США, импичмент Трампа, Кабмин и миссия МВФ
07:03 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Владимир Зеленский находится в США с официальным визитом. В Конгрессе США проводят расследование, чтобы провести импичмент Трампа. Кабмин продолжает сотрудничать с миссией МВФ. Ястремская и Свитолина уступили в 1/4 финала на турнире в Ухане. Олег Винник оказался в центре скандала.

  • 1

    Зеленский пригласил западных инвесторов в Украину

    Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с представителями деловых кругов США подчеркнул, что новая украинская власть стремится решить все проблемы иностранных инвесторов, и пригласил западный бизнес стать частью процесса трансформации Украины в прогрессивную европейскую страну.

  • 2

    Зеленский рассказал американскому бизнесу о планах по развитию экономики Украины

    Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с представителями деловых кругов США рассказал о предстоящей приватизации в Украине и планах по развитию экономики страны.

  • 3

    Жалоба информатора на разговор Трампа с Зеленским рассекречена

    Разведывательный комитет Палаты представителей обнародовал в четверг рассекреченную жалобу обличителя, которая указывает на попытки главы Белого дома Дональда Трампа задействовать иностранное правительство для вмешательства в президентские выборы 2020 году в США.

  • 4

    Демократы обвинили Трампа в измене

    Демократы в Конгрессе США обвиняют Президента Дональда Трампа в измене собственной присяге и попытке использовать настоятельную потребность Украины в американской поддержке, чтобы получить преимущество на президентских выборах.

  • 5

    Главу нацразведки США допросили

    В комитете по разведке палаты представителей США в четверг почти три часа проходили слушания с участием исполняющего обязанности директора Национальной разведки США Джозефа Магуайра.

  • 6

    Помпео прокомментировал действия сотрудников Госдепа США

    Сотрудники американского Госдепартамента действовали правильно в ситуации с беседой президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, заявил в четверг госсекретарь США Майк Помпео.

  • 7

    Кабмин продолжает сотрудничать с миссией МВФ

    В Кабинете министров Украины заявляют, что переговоры о новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом ведутся и находятся в активной стадии.

  • 8

    Гончарук провел рабочее совещание

    Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что ему не нравится ситуация с функционированием госкадастров.

  • 9

    Гончарук заявил о намерении ликвидировать теневые схемы

    Премьер-министр Алексей Гончарук заявил о намерении ликвидировать теневые схемы в ряде органов государственной власти.

  • 10

    Ястремская проиграла Квитовой в четвертьфинале турнира в Ухане

    Вторая ракетка Украины и №27 в мировом рейтинге Даяна Ястремская не смола справится с Петрой Квитовой, которая занимает седьмое место в рейтинге WTA.

  • 11

    Свитолина уступила американке в 1/4 финала на турнире в Ухане

    Элина Свитолина не сумела обыграть 35-ю ракетку мира Эллисон Риск.

  • 12

    Футболисты Дерби Каунти устроили пьянку и попали в ДТП

    Футболисты "Дерби Каунти" стали участниками дорожно-транспортного происшествия.

  • 13

    Барселона узнала штраф за ранние переговоры с Гризманном

    Федерация футбола Испании наложила на Барселону штраф в размере 300 евро за то, что каталонцы начали вести переговоры с нападающим Антуаном Гризманном в марте.

  • 14

    Усик станет претендентом на чемпионский бой в хевивейте

    Британский промоутер Александра Усика, Эдди Хирн, рассказал о перспективах украинца в супертяжелом дивизионе.

  • 15

    Олег Винник оказался в центре скандала

    Артист принял участие в акции #ВСЕММИР, которая была организована российской группой под названием "МИР 512".

  • 16

    NASA визуализировало черную дыру

    Космическое агентство США создало компьютерную симуляцию, показывающую вращение аккреционного диска вокруг черной дыры.

  • 17

    Брэд Питт завел роман с ювелирным дизайнером

    Американский актер, который недавно прокомментировал развод с Анджелиной Джоли, лелеет романтические чувства к дизайнеру бижутерии и целительнице Сат Хари Халсе.

  • 18

    Одну из первых копий первой части "Гарри Поттера" продали

    Редкую копию книги "Гарри Поттер и Философский камень" продали за кругленькую сумму.

  • 19

    Концерт Эроса Рамазотти в Киеве отменен

    Киевский концерт итальянского эстрадного певца Эроса Рамазотти отменен.

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Украина, МВФ, США, НАСА, Элина Свитолина, Брэд Питт, Кабмин, Миссия МВФ, Конгресс США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Александр Усик, Алексей Гончарук, Даяна Ястремская, Олег Винник, Майк Помпео, Адам Шифф, Офис Президента, ОПУ.
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