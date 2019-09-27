Главные события 26 сентября: Зеленский в США, импичмент Трампа, Кабмин и миссия МВФ

Зеленский пригласил западных инвесторов в Украину
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с представителями деловых кругов США подчеркнул, что новая украинская власть стремится решить все проблемы иностранных инвесторов, и пригласил западный бизнес стать частью процесса трансформации Украины в прогрессивную европейскую страну.
Зеленский рассказал американскому бизнесу о планах по развитию экономики Украины
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с представителями деловых кругов США рассказал о предстоящей приватизации в Украине и планах по развитию экономики страны.
Жалоба информатора на разговор Трампа с Зеленским рассекречена
Разведывательный комитет Палаты представителей обнародовал в четверг рассекреченную жалобу обличителя, которая указывает на попытки главы Белого дома Дональда Трампа задействовать иностранное правительство для вмешательства в президентские выборы 2020 году в США.
Демократы обвинили Трампа в измене
Демократы в Конгрессе США обвиняют Президента Дональда Трампа в измене собственной присяге и попытке использовать настоятельную потребность Украины в американской поддержке, чтобы получить преимущество на президентских выборах.
Главу нацразведки США допросили
В комитете по разведке палаты представителей США в четверг почти три часа проходили слушания с участием исполняющего обязанности директора Национальной разведки США Джозефа Магуайра.
Помпео прокомментировал действия сотрудников Госдепа США
Сотрудники американского Госдепартамента действовали правильно в ситуации с беседой президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, заявил в четверг госсекретарь США Майк Помпео.
Кабмин продолжает сотрудничать с миссией МВФ
В Кабинете министров Украины заявляют, что переговоры о новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом ведутся и находятся в активной стадии.
Гончарук провел рабочее совещание
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что ему не нравится ситуация с функционированием госкадастров.
Гончарук заявил о намерении ликвидировать теневые схемы
Премьер-министр Алексей Гончарук заявил о намерении ликвидировать теневые схемы в ряде органов государственной власти.
Ястремская проиграла Квитовой в четвертьфинале турнира в Ухане
Вторая ракетка Украины и №27 в мировом рейтинге Даяна Ястремская не смола справится с Петрой Квитовой, которая занимает седьмое место в рейтинге WTA.
Свитолина уступила американке в 1/4 финала на турнире в Ухане
Элина Свитолина не сумела обыграть 35-ю ракетку мира Эллисон Риск.
Футболисты Дерби Каунти устроили пьянку и попали в ДТП
Футболисты "Дерби Каунти" стали участниками дорожно-транспортного происшествия.
Барселона узнала штраф за ранние переговоры с Гризманном
Федерация футбола Испании наложила на Барселону штраф в размере 300 евро за то, что каталонцы начали вести переговоры с нападающим Антуаном Гризманном в марте.
Усик станет претендентом на чемпионский бой в хевивейте
Британский промоутер Александра Усика, Эдди Хирн, рассказал о перспективах украинца в супертяжелом дивизионе.
Олег Винник оказался в центре скандала
Артист принял участие в акции #ВСЕММИР, которая была организована российской группой под названием "МИР 512".
NASA визуализировало черную дыру
Космическое агентство США создало компьютерную симуляцию, показывающую вращение аккреционного диска вокруг черной дыры.
Брэд Питт завел роман с ювелирным дизайнером
Американский актер, который недавно прокомментировал развод с Анджелиной Джоли, лелеет романтические чувства к дизайнеру бижутерии и целительнице Сат Хари Халсе.
Одну из первых копий первой части "Гарри Поттера" продали
Редкую копию книги "Гарри Поттер и Философский камень" продали за кругленькую сумму.
Концерт Эроса Рамазотти в Киеве отменен
Киевский концерт итальянского эстрадного певца Эроса Рамазотти отменен.