Главные события 26 сентября: Зеленский в США, импичмент Трампа, Кабмин и миссия МВФ

1 Зеленский пригласил западных инвесторов в Украину Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с представителями деловых кругов США подчеркнул, что новая украинская власть стремится решить все проблемы иностранных инвесторов, и пригласил западный бизнес стать частью процесса трансформации Украины в прогрессивную европейскую страну.

2 Зеленский рассказал американскому бизнесу о планах по развитию экономики Украины Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с представителями деловых кругов США рассказал о предстоящей приватизации в Украине и планах по развитию экономики страны.

3 Жалоба информатора на разговор Трампа с Зеленским рассекречена Разведывательный комитет Палаты представителей обнародовал в четверг рассекреченную жалобу обличителя, которая указывает на попытки главы Белого дома Дональда Трампа задействовать иностранное правительство для вмешательства в президентские выборы 2020 году в США.

4 Демократы обвинили Трампа в измене Демократы в Конгрессе США обвиняют Президента Дональда Трампа в измене собственной присяге и попытке использовать настоятельную потребность Украины в американской поддержке, чтобы получить преимущество на президентских выборах.

5 Главу нацразведки США допросили В комитете по разведке палаты представителей США в четверг почти три часа проходили слушания с участием исполняющего обязанности директора Национальной разведки США Джозефа Магуайра.

6 Помпео прокомментировал действия сотрудников Госдепа США Сотрудники американского Госдепартамента действовали правильно в ситуации с беседой президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, заявил в четверг госсекретарь США Майк Помпео.

7 Кабмин продолжает сотрудничать с миссией МВФ В Кабинете министров Украины заявляют, что переговоры о новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом ведутся и находятся в активной стадии.

8 Гончарук провел рабочее совещание Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что ему не нравится ситуация с функционированием госкадастров.

9 Гончарук заявил о намерении ликвидировать теневые схемы Премьер-министр Алексей Гончарук заявил о намерении ликвидировать теневые схемы в ряде органов государственной власти.

10 Ястремская проиграла Квитовой в четвертьфинале турнира в Ухане Вторая ракетка Украины и №27 в мировом рейтинге Даяна Ястремская не смола справится с Петрой Квитовой, которая занимает седьмое место в рейтинге WTA.

11 Свитолина уступила американке в 1/4 финала на турнире в Ухане Элина Свитолина не сумела обыграть 35-ю ракетку мира Эллисон Риск.

12 Футболисты Дерби Каунти устроили пьянку и попали в ДТП Футболисты "Дерби Каунти" стали участниками дорожно-транспортного происшествия.

13 Барселона узнала штраф за ранние переговоры с Гризманном Федерация футбола Испании наложила на Барселону штраф в размере 300 евро за то, что каталонцы начали вести переговоры с нападающим Антуаном Гризманном в марте.

14 Усик станет претендентом на чемпионский бой в хевивейте Британский промоутер Александра Усика, Эдди Хирн, рассказал о перспективах украинца в супертяжелом дивизионе.

15 Олег Винник оказался в центре скандала Артист принял участие в акции #ВСЕММИР, которая была организована российской группой под названием "МИР 512".

16 NASA визуализировало черную дыру Космическое агентство США создало компьютерную симуляцию, показывающую вращение аккреционного диска вокруг черной дыры.

17 Брэд Питт завел роман с ювелирным дизайнером Американский актер, который недавно прокомментировал развод с Анджелиной Джоли, лелеет романтические чувства к дизайнеру бижутерии и целительнице Сат Хари Халсе.

18 Одну из первых копий первой части "Гарри Поттера" продали Редкую копию книги "Гарри Поттер и Философский камень" продали за кругленькую сумму.