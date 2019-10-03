Главные события 2 октября: "формула Штайнмайера" и "окончательное предложение" по Brexit

Кучма подписал "формулу Штаймайера"
Трехстороння контактная группа по Украине (ТКГ) в Минске закрепила "формулу Штайнмайера" письмами.
Текст имплементации так называемой "формулы Штайнмайера" обнародован
Пресс-секретарь второго президента Украины, представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарья Олифер опубликовала на своей странице в соцсети Facebook скан-копию письма на имя спецпредставителя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартина Сайдика за подписью Кучмы от 1 октября.
Зеленский задержал заседание Рады
Утреннее пленарное заседание Верховной Рады не началось вовремя в связи с отсутствием в сессионном зале всего состава партии "Слуга народа".
В Кремле заинтересовались "формулой Штайнмайера"
Кремль ведет работу над встречей "нормандской четверки" для обсуждения новых обстоятельств после принятия "формулы Штайнмайера".
Представительство ЕС в Украине выразило свою позицию по "формуле Штайнмайера"
В Европейском Союзе выразили свою позицию по так называемой "формуле Штайнмайера", согласованной в Минске украинской стороной на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.
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