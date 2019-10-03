Главные события 2 октября: "формула Штайнмайера" и "окончательное предложение" по Brexit

1 Кучма подписал "формулу Штаймайера" Трехстороння контактная группа по Украине (ТКГ) в Минске закрепила "формулу Штайнмайера" письмами.

2 Текст имплементации так называемой "формулы Штайнмайера" обнародован Пресс-секретарь второго президента Украины, представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарья Олифер опубликовала на своей странице в соцсети Facebook скан-копию письма на имя спецпредставителя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартина Сайдика за подписью Кучмы от 1 октября.

3 Зеленский задержал заседание Рады Утреннее пленарное заседание Верховной Рады не началось вовремя в связи с отсутствием в сессионном зале всего состава партии "Слуга народа".

4 В Кремле заинтересовались "формулой Штайнмайера" Кремль ведет работу над встречей "нормандской четверки" для обсуждения новых обстоятельств после принятия "формулы Штайнмайера".

5 Представительство ЕС в Украине выразило свою позицию по "формуле Штайнмайера" В Европейском Союзе выразили свою позицию по так называемой "формуле Штайнмайера", согласованной в Минске украинской стороной на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

6 "Окончательное предложение" по Brexit представлено Великобритания покинет ЕС 31 октября даже без соглашения с ЕС, заявил в среду премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

7 Том Круз отправился в Одессу Сегодня голливудский актер приехал в одесский аэропорт, после чего уехал в черной иномарке.

8 Том Круз побывал в Одессе Том Круз во Львове встретился с Садовым и хочет увидеть Карпаты.

9 Зеленский - о необходимости стратегии по деоккупации Крыма и Донбасса Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что нужно разработать концепцию переходного правосудия для преодоления последствий вооруженного конфликта на Донбассе и достижения мира.

10 Зеленский - о перезапуске законодательной сферы Украины По словам президента Украины Владимира Зеленского, украинское общество устало от обещаний о проведении реформ и ожидает реальных изменений.

11 Лига чемпионов Состоялись заключительные матчи второго тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2018/19. В центральном матче тура Барселона сотворила камбэк в матче с Интером.

12 Назван лучший спортсмен сентября в Украине Жан Беленюк выиграл чемпионат мира-2019 по греко-римской борьбе и заслуженно получил признание от НОК Украины.

13 Украина вырвала победу у Катара Мужская сборная Украины по баскетболу 3х3 одержала волевую победу над Катаром и вышла в лидеры группы на чемпионате мира среди игроков до 23 лет (U-23).

14 Ястремская вышла в третий круг парного разряда турнира в Китае 19-летняя украинская теннисистка и 26-я ракетка мира Даяна Ястремская в паре с Аленой Остапенко из Латвии в двух сетах обыграли тандем Се Шувэй / Барбора Стрыцова (Тайвань / Чехия) во 2-м круге турнира WTA в китайском Пекине с призовым фондом $8,285,274.

15 Представлено промо боя Гвоздик - Бетербиев Александр Гвоздик и Артур Бетербиев 18 октября в Филадельфии проведут объединительный бой в полутяжелом весе.

16 Кайли Дженнер рассталась с парнем Трэвис Скотт и Кайли Дженнер казались такими крепкими и влюбленными. Но, как стало известно, недавно пара решила расстаться.

17 Актер и режиссер "Джокера" прокомментировали обвинения фильма Хоакин Феникс уверен, что зло нужно исследовать со всех сторон.

18 "Халепа на 5 Baksiv": опубликован первый трейлер Государственное агентство Украины по вопросам кино представило трейлер молодежной комедии "Халепа на 5 Baksiv".