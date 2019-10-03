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Четверг, 03.10.2019
Главные события 2 октября: "формула Штайнмайера" и "окончательное предложение" по Brexit
Главные события 2 октября: "формула Штайнмайера" и "окончательное предложение" по Brexit
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Главные события 2 октября: "формула Штайнмайера" и "окончательное предложение" по Brexit

Смотрите фото (20)
Главные события 2 октября: "формула Штайнмайера" и "окончательное предложение" по Brexit
07:21 Сегодня Телеграф Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Украина подписала "формулу Штайнмайера". "Окончательное предложение" по Brexit представлено. Том Круз побывал в Одессе и во Львове. Зеленский на заседании Комиссии по вопросам правовой реформы. Назван лучший спортсмен сентября в Украине. Кайли Дженнер рассталась с парнем

  • 1

    Кучма подписал "формулу Штаймайера"

    Трехстороння контактная группа по Украине (ТКГ) в Минске закрепила "формулу Штайнмайера" письмами.

  • 2

    Текст имплементации так называемой "формулы Штайнмайера" обнародован

    Пресс-секретарь второго президента Украины, представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарья Олифер опубликовала на своей странице в соцсети Facebook скан-копию письма на имя спецпредставителя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартина Сайдика за подписью Кучмы от 1 октября.

  • 3

    Зеленский задержал заседание Рады

    Утреннее пленарное заседание Верховной Рады не началось вовремя в связи с отсутствием в сессионном зале всего состава партии "Слуга народа".

  • 4

    В Кремле заинтересовались "формулой Штайнмайера"

    Кремль ведет работу над встречей "нормандской четверки" для обсуждения новых обстоятельств после принятия "формулы Штайнмайера".

  • 5

    Представительство ЕС в Украине выразило свою позицию по "формуле Штайнмайера"

    В Европейском Союзе выразили свою позицию по так называемой "формуле Штайнмайера", согласованной в Минске украинской стороной на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

  • 6

    "Окончательное предложение" по Brexit представлено

    Великобритания покинет ЕС 31 октября даже без соглашения с ЕС, заявил в среду премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

  • 7

    Том Круз отправился в Одессу

    Сегодня голливудский актер приехал в одесский аэропорт, после чего уехал в черной иномарке.

  • 8

    Том Круз побывал в Одессе

    Том Круз во Львове встретился с Садовым и хочет увидеть Карпаты.

  • 9

    Зеленский - о необходимости стратегии по деоккупации Крыма и Донбасса

    Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что нужно разработать концепцию переходного правосудия для преодоления последствий вооруженного конфликта на Донбассе и достижения мира.

  • 10

    Зеленский - о перезапуске законодательной сферы Украины

    По словам президента Украины Владимира Зеленского, украинское общество устало от обещаний о проведении реформ и ожидает реальных изменений.

  • 11

    Лига чемпионов

    Состоялись заключительные матчи второго тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2018/19. В центральном матче тура Барселона сотворила камбэк в матче с Интером.

  • 12

     

    Назван лучший спортсмен сентября в Украине

    Жан Беленюк выиграл чемпионат мира-2019 по греко-римской борьбе и заслуженно получил признание от НОК Украины.

  • 13

    Украина вырвала победу у Катара

    Мужская сборная Украины по баскетболу 3х3 одержала волевую победу над Катаром и вышла в лидеры группы на чемпионате мира среди игроков до 23 лет (U-23).

  • 14

    Ястремская вышла в третий круг парного разряда турнира в Китае

    19-летняя украинская теннисистка и 26-я ракетка мира Даяна Ястремская в паре с Аленой Остапенко из Латвии в двух сетах обыграли тандем Се Шувэй / Барбора Стрыцова (Тайвань / Чехия) во 2-м круге турнира WTA в китайском Пекине с призовым фондом $8,285,274.

  • 15

    Представлено промо боя Гвоздик - Бетербиев

    Александр Гвоздик и Артур Бетербиев 18 октября в Филадельфии проведут объединительный бой в полутяжелом весе.

  • 16

    Кайли Дженнер рассталась с парнем

    Трэвис Скотт и Кайли Дженнер казались такими крепкими и влюбленными. Но, как стало известно, недавно пара решила расстаться.

  • 17

    Актер и режиссер "Джокера" прокомментировали обвинения фильма

    Хоакин Феникс уверен, что зло нужно исследовать со всех сторон.

  • 18

    "Халепа на 5 Baksiv": опубликован первый трейлер

    Государственное агентство Украины по вопросам кино представило трейлер молодежной комедии "Халепа на 5 Baksiv".

  • 19

    Трамп использовал идею известного клипа в своем политическом ролике

    Магне Фурухольмен не сомневается, что предвыборный ролик президента США создан по мотивам клипа на хит Take On Me.

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Все по теме:

Украина, Одесса, Россия, Том Круз, Львов, Донбасс, Александр Гвоздик, Леонид Кучма, Андрей Садовой, Жан Беленюк, Артур Бетербиев, Даяна Ястремская, Формула Штайнмайера.
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