Утренний дайджест: главные события Украины и мира 13 октября

Состоялось заседание Парламентской ассамблеи НАТО в Лондоне
В Парламентской ассамблее НАТО убеждены, что Европейская Украина повысит геополитическую стабильность не только в регионе, а на всем континенте.
По словам сенатора Канады, Украина нуждается в поддержке западных демократий, которую можно сравнивать с планом Маршалла.
Украинцы в ПА НАТО добились отклонения сомнительного доклада о санкциях против стран-агрессоров.
Эрдоган встретился с крымскими "депутатами"
Турция впервые приняла в составе российской парламентской делегации "крымских" депутатов.
Украина направила Турции ноту протеста из-за встречи президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана с так называемыми "крымскими депутатами".
Прокуратура АР Крым даст соответствующую правовую оценку визиту Поклонской и Бельбека в Турцию.
Зеленский обратился к украинцам накануне Дня защитника Украины
Президент Владимир Зеленский призывает участников акций ко Дню защитника Украины не поддаваться на "провокации тех, кто очень хочет создать красноречивую картинку для российского телевидения".
Владимир Зеленский в понедельник, 14 октября, посетит Донецкую область с рабочей поездкой.
Операция "Источник мира" продолжается
Париж заявил об остановке поставок оружия в Турцию.
Запрет экспорта оружия в Турцию только "укрепит" страну. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью DW.
По мнению ООН, в Сирии до 400 тысяч гражданских могут пострадать из-за наступления Турции.
Президент Эрдоган рассказал главе британского правительства о целях операции "Источник мира".
Шевченко поделился мыслями о завтрашнем матче с Португалией
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился ожиданиями от матча против Португалии.
Бегунья из Кении побила уникальный рекорд
Бегунья из Кении Бригид Косгей выиграла Чикагский марафон с новым мировым рекордом.
Радивилов завоевал бронзу чемпионата мира в опорном прыжке
Украинский гимнаст Игорь Радивилов стал бронзовым призером в опорном прыжке на чемпионате мира по спортивной гимнастике, который в эти дни проходит в немецком Штутгарте.
Роберт Дауни в роли Доктора Дулиттла
В сети появился первый постер и трейлер фильма "Путешествие доктора Дулиттла".
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Apple планирует выпустить новый гаджет
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