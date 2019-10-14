Утренний дайджест: главные события Украины и мира 13 октября

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Состоялось заседание Парламентской ассамблеи НАТО в Лондоне

В Парламентской ассамблее НАТО убеждены, что Европейская Украина повысит геополитическую стабильность не только в регионе, а на всем континенте.

По словам сенатора Канады, Украина нуждается в поддержке западных демократий, которую можно сравнивать с планом Маршалла.

Украинцы в ПА НАТО добились отклонения сомнительного доклада о санкциях против стран-агрессоров.