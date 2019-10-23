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Среда, 23.10.2019
Дайджест ключевых новостей в Украине и мире 22 октября
Дайджест ключевых новостей в Украине и мире 22 октября
В Страсбурге говорили о военной угрозе Nord Stream 2
В Страсбурге говорили о военной угрозе Nord Stream 2
Шахтер - Динамо Загреб: голы и обзор матча в Харькове (Видео)
Шахтер - Динамо Загреб: голы и обзор матча в Харькове (Видео)
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Приметы и обряды на 23 октября - Евлампий-зимоуказатель

Дайджест ключевых новостей в Украине и мире 22 октября

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Дайджест ключевых новостей в Украине и мире 22 октября
07:20 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:"Слуг народа" обвинили в коррупции. Интронизация Нарухито и встречи Зеленского в Японии. Судилище над Асеевым. Чистки Госгеокадастра. Марченко успешно стартовал во Франции. Новый клип Бумбокса.

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Верховная Рада, Япония, Бумбокс, Владимир Зеленский, Алексей Гончарук, Нарухито, "Слуга народа", Станислав Асеев, Штангист, Mia Donna.
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