Дайджест ключевых новостей в Украине и мире 22 октября

Офис президента подозревает руководство налогового комитета Рады в коррупции.
Офис президента подозревает членов парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике от партии "Слуга народа" в коррупции при голосовании за внесение в повестку дня Верховной Рады законопроектов 2047 (2047-1), которые предлагают изменения в сфере оценочной деятельности в недвижимости.
Решение об опросе некоторых депутатов от "Слуги народа" на полиграфе будет принято после консультаций.
Глава государства Украины отметил большую честь в участии интронизации Императора Нарухито.
Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой Зеленской приняли участие в церемонии интронизации японского Императора Нарухито.
Видео интронизации можно посмотреть здесь.
Помимо этого Зеленский в Японии провел встречу с Нурсултаном Назарбаевым и Жаиром Болсонару.
Боевики "ДНР" заявили об осуждении журналиста Асеева к 15 годам тюрьмы.
Поддерживаемые Россией боевики "ДНР" на своих ресурсах 22 октября сообщили об осуждении так называемой "прокуратурой ДНР" к 15 годам заключения украинского журналиста, автора колонок для проекта Радио Свобода "Донбасс. Реалии" Станислава Асеева.
Национальный союз журналистов Украины возмущен судилищем над журналистом Станиславом Асеевым в оккупированном Донецке и расценивает приговор ему как неприкрытые жестокие репрессии.
МИД выразил протест России в связи с "судебным решением" боевиков "ДНР".
США тоже выразили обеспокоенность в связи с осуждением Асеева и призывают Россию и подконтрольных ей боевиков освободить журналиста.
Кабмин намерен увольнять чиновников из Госгеокадастра, пока там не прекратится коррупция
Кабинет министров намерен сажать чиновников из Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра до тех пор, пока в ведомстве не прекратится злоупотребление должностями и коррупция, обещает глава правительства.
Также он сообщил об увольнении руководителя главного управления Госгеокадастра в Киевской области Людмилы Приходько.
Илья Марченко уверенно обыграл опытного словенца.
21 октября, стартовал челленджер в городе Брест, Франция. Украину представляет Илья Марченко, который под конец сезона набрал великолепную форму.
Хорватский защитник Йосип Пиварич поделился своим мнением о сильных сторонах Шахтера.
Хорватский защитник киевского Динамо Йосип Пиварич дал совет загребскому Динамо перед матчем группового раунда Лиги чемпионов с Шахтером.
Украинские фильмы "Штангист" и "Mia Donna" покажут на фестивале в Швеции
Кинофестиваль Wiz-Art представит две программы украинских фильмов на 38-м Международном фестивале короткометражных фильмов в Упсале, Швеция.
BBC News Украина опубликовало длинные списки литературной премии "Книга года ВВС - 2019".
В этом году на награду претендуют 24 украинских издания.
Кроме того, представлены 10 номинантов среди детских изданий и восемь изданий в категории "Эссеистика".
Украинская группа "Бумбокс" презентовала музыкальное видео на представленную ранее песню "ДШ".
"ДШ" - четвертый видеоклип Бумбокса, выпущенный в рамках промокампании альбома "Тайный код: Рубикон", и третий видеоклип, снятый для группы режиссером Станиславом Гуренко.