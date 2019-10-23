Дайджест ключевых новостей в Украине и мире 22 октября

4 Кабмин намерен увольнять чиновников из Госгеокадастра, пока там не прекратится коррупция Кабинет министров намерен сажать чиновников из Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра до тех пор, пока в ведомстве не прекратится злоупотребление должностями и коррупция, обещает глава правительства. Также он сообщил об увольнении руководителя главного управления Госгеокадастра в Киевской области Людмилы Приходько.

5 Илья Марченко уверенно обыграл опытного словенца. 21 октября, стартовал челленджер в городе Брест, Франция. Украину представляет Илья Марченко, который под конец сезона набрал великолепную форму.

6 Хорватский защитник Йосип Пиварич поделился своим мнением о сильных сторонах Шахтера. Хорватский защитник киевского Динамо Йосип Пиварич дал совет загребскому Динамо перед матчем группового раунда Лиги чемпионов с Шахтером.

7 Украинские фильмы "Штангист" и "Mia Donna" покажут на фестивале в Швеции Кинофестиваль Wiz-Art представит две программы украинских фильмов на 38-м Международном фестивале короткометражных фильмов в Упсале, Швеция.

8 BBC News Украина опубликовало длинные списки литературной премии "Книга года ВВС - 2019". В этом году на награду претендуют 24 украинских издания. Кроме того, представлены 10 номинантов среди детских изданий и восемь изданий в категории "Эссеистика".