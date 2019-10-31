"Желтый режим" на Донбассе, Столтенберг в Украине и другие главные новости Украины и мира 30 октября

В зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе объявлен режим "желтый".
В районе проведения операции Объединенных сил введен режим "желтый", который предусматривает специальные полномочия для военнослужащих и работников правоохранительных органов и одновременно ограничения для гражданского населения.
Совет НАТО начал свой двухдневный визит в Украину.
Во время визита представители 29 стран участников НАТО посетят Одессу и Киев.
Столтенберг на совместной пресс-конференции с вице-премьер-министром Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрием Кулебой напомнил об ответственности России за имплементацию Минских соглашений.
Также Столтенберг анонсировал запуск новой инициативы во взаимодействии НАТО с Украиной.
Кулеба в свою очередь заявил, что украинская сторона не будет подавать повторную заявку на получение Плана действий относительно членства в НАТО (ПДЧ), по его словам, это вопрос технический, а не политический. Также он добавил, что правительство планирует достичь критериев членства в НАТО за пять лет.
Столтенберг призвал Россию прекратить кибератаки против Украины и поддержку боевиков на Донбассе. Также он высказал убеждение, что оккупация Донецка и Луганска однажды завершится, но надо продолжать оказывать давление на РФ.
Яременко извинился перед семьей, фракцией и президентом Зеленским за свою скандальную переписку.
Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, депутат от "Слуги народа" Богдан Яременко извинился перед семьей, фракцией и президентом Украины Владимиром Зеленским за свою скандальную переписку в онлайн-сети знакомств.
В Мариуполе начался “Форум единства” - масштабное мероприятие, посвященное институционализации диалога между обществом и властью.
В программе мероприятия - панельные дискуссии под названиями "От бесконечного будущего до планов на завтра. Гуманитарная политика Украины для сохранения связей с гражданами, проживающими на ВОТ","Дороги для украинцев. Как инфраструктура Украины объединяет граждан", "Информационная стратегия для Украины" и другие.
Рики Мартин и его супруг Джван Йосеф стали снова родителями.
Певец Рики Мартин опять поделился с поклонниками радостным событием – их семья с мужем Джованом Йосефом стала больше.
Джокер" установил новый рекорд по кассовым сборам.
Фильм "Джокер" режиссера Тодда Филиппса, главную роль в котором исполнил Хоакин Феникс, стал самым кассовым фильмом с рейтингом R в истории кино.
Аналитическая компания Perficiend Digital решила исследовать, какой из помощников можно признать наиболее передовым.
В тесте приняли участие сразу несколько голосовых помощников: Cortana от Microsoft, Google Assistant, Alexa от Amazon и Siri от Apple. Оценивалась качество ответов и то, насколько хорошо ассистент адаптирован к языку и способен понимать запросы пользователя.
Американский предприниматель пожертвовал огромную сумму на посадку деревьев.
Американский бизнесмен Илон Маск поддержал экологическую кампанию #TeamTrees, направленную на высадку деревьев и восстановление вырубленных лесов. Он пожертвовал в фонд инициативы миллион долларов.
Чемпионка US Open Бьянка Андрееску покинула Итоговый турнир WTA из-за травмы левой ноги.
Из-за отказа Андрееску украинка Элина Свитолина выйдет из группы с первого места, а Каролина Плишкова и Симона Халеп разыграют путевку в полуфинал со второй позиции.
Владимир Кличко сделал заявление касательно своего возвращения в бокс
Легендарный украинский боксер, двукратный чемпион мира в супертяжелом весе, победитель Олимпиады-1996 Владимир Кличко прокомментировал свое возможное возвращение в профессиональный спорт.
Александрия в серии пенальти выбила Зарю из Кубка Украины
Александрия лишь в серии пенальти сумела пройти Зарю в Кубке Украины.