"Желтый режим" на Донбассе, Столтенберг в Украине и другие главные новости Украины и мира 30 октября

В районе проведения операции Объединенных сил введен режим "желтый" , который предусматривает специальные полномочия для военнослужащих и работников правоохранительных органов и одновременно ограничения для гражданского населения.

В зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе объявлен режим "желтый".

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Совет НАТО начал свой двухдневный визит в Украину.

Во время визита представители 29 стран участников НАТО посетят Одессу и Киев.

Столтенберг на совместной пресс-конференции с вице-премьер-министром Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрием Кулебой напомнил об ответственности России за имплементацию Минских соглашений.

Также Столтенберг анонсировал запуск новой инициативы во взаимодействии НАТО с Украиной.

Кулеба в свою очередь заявил, что украинская сторона не будет подавать повторную заявку на получение Плана действий относительно членства в НАТО (ПДЧ), по его словам, это вопрос технический, а не политический. Также он добавил, что правительство планирует достичь критериев членства в НАТО за пять лет.

Столтенберг призвал Россию прекратить кибератаки против Украины и поддержку боевиков на Донбассе. Также он высказал убеждение, что оккупация Донецка и Луганска однажды завершится, но надо продолжать оказывать давление на РФ.