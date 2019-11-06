Итоги дня 5 ноября: Проект бюджета-2020 и распоряжения Зеленского

5 ноября, Премьер-министр Украины Алексей Гончарук публично представил доработанный проект Государственного бюджета-2020.
Кабмин в проекте госбюджета-2020 ко 2-му чтению увеличил доходы на 13 млрд грн, расходы - на 15 млрд грн, дефицит 2% ВВП .
Проект Госбюджета-2020 предусматривает легализацию азартных игр и 12 миллиардов от приватизации.
На 2020 год Кабинет министров Украины выделит на строительство дорог рекордную сумму - 73,7 млрд гривень. Эта цифра не окончательна и правительство продолжает искать пути для увеличения Дорожного фонда.
Во время презентации премьер-министр заявил, что главной задачей правительства по субсидиям является обеспечение того, чтобы семья в среднем "на коммуналку" тратила не больше 15% общего дохода.
Кабмин заложил в бюджете-2020 более 4 млрд грн на спорт.
Обо всех основных цифрах бюджета на следующий год можно прочитать здесь.
Зеленский встретился с руководством Верховной Рады и Кабинета Министров
Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу до конца 2019 ввести сервис назначения пенсий и получения справок с помощью мобильного приложения.
Также Зеленский поставил задачу до конца года начать подготовку к масштабной приватизации и разработать план для улучшения позиций Украины в Doing Business.
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