Итоги дня 16 ноября: "похищение" главы "Укрэксимбанка" и возвращение захваченных судов

Гриценко затащили в черный автобус прямо на глазах у ребенка.
Днем стало известно, что в Киеве неизвестные "похитили" главу "Укрэксимбанк" Александра Гриценко, его семья обратилась в правоохранительные органы.
Позже в СБУ заявили, что Гриценко задержали по поручению Генпрокуратуры.
Адвокат Денис Галанский выразил мнение, что его клиента задержали с нарушением закона.
Судьба захваченных Россией в 2018 году катеров и буксир ВМС ВСУ
Днем 16 ноября в СМИ появилась информация, что захваченные Россией в ноябре 2018 года артиллерийские катера ВМС ВСУ "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", вернут Украине.
Москва не увязывает с нормандским саммитом передачу Киеву задержанных в Керченском проливе судов.
В разгар слушаний относительно импичмента Белый дом обнародовал стенограмму первого разговора Трампа и Зеленского от 21 апреля.
В пятницу Белый дом обнародовал стенограмму первого разговора между Дональдом Трампом и новоизбранным президентом Владимиром Зеленским, который состоялся 21 апреля.
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился ожиданиями от матча со сборной Сербии.
17-го ноября сборная Украины завершит отбор Евро-2020 выездным матчем против Сербии. Перед игрой с журналистами пообщался наставник Андрей Шевченко.
Стефанос Циципас вышел в финал Итогового турнира ATP.
Греческий теннисист Стефанос Циципас пробился в финал Итогового чемпионата ATP, который проходит в Лондоне.
Луис Адриано женился на своей подруге, отношения с которой начал строить будучи еще игроком "Спартака".
Бывший нападающий "Шахтера" Луис Адриано, который в настоящий момент выступает в Бразилии за "Палмейрас", накануне сочетался узами брака с российской моделью Екатериной Дорожко.
Под Киевом из-за несчастного случая погибла чемпионка Украины, член женской молодежной сборной по боксу Амина Булах.
По сообщениям полиции киевской области, 18-летняя спортсменка скончалась в селе Тарасовка Киево-Святошинского района на переезде.
Лионель Месси успешно добил свой же незабитый пенальти, чем и принес победу своей сборной над Бразилией.
Несмотря на товарищеский статус матча, Бразилия и Аргентина разыграли настоящее боевое южноамериканское Класико в Саудовской Аравии.
Украинская актриса Ольга Сумская любит поражать своих поклонников не только стильными выходами, но и архивными кадрами, которые до сих пор не появлялись в сети.
16 ноября она опубликовала очередные кадры со старта своей телекарьеры.
Умерла руководитель балета Национальной оперы Анико Рехвиашвили.
Умерла руководитель балета Национальной оперы Украины и знаменитая балетмейстер Анико Рехвиашвили. На время смерти ей было 55 лет.
Мрачная картина "Джокер", рассказывающая об истории яркого злодея из комиксов, преодолела планку $1 миллиард.
Ранее издание Forbes предполагало, что картина станет самым прибыльным фильмом по комиксам в истории, если соберет $957 миллионов, но "Джокер" перевыполнил план.
Дэмиан Херли выиграл в номинации "самого сексуального звездного наследника".
На днях американский журнал People назвал самого сексуального мужчину года. Им стал 40-летний певец и музыкант Джон Ледженд. Но он был не единственным победителем.
Настали грустные времена для поклонников популярного супергеройского сериала "Стрела".
После восьми сезонов "Стрелы" пришла пора попрощаться с героем в капюшоне, которого играет Стивен Амелл.