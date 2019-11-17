Итоги дня 16 ноября: "похищение" главы "Укрэксимбанка" и возвращение захваченных судов

3 В разгар слушаний относительно импичмента Белый дом обнародовал стенограмму первого разговора Трампа и Зеленского от 21 апреля. В пятницу Белый дом обнародовал стенограмму первого разговора между Дональдом Трампом и новоизбранным президентом Владимиром Зеленским, который состоялся 21 апреля.

4 Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился ожиданиями от матча со сборной Сербии. 17-го ноября сборная Украины завершит отбор Евро-2020 выездным матчем против Сербии. Перед игрой с журналистами пообщался наставник Андрей Шевченко.

5 Стефанос Циципас вышел в финал Итогового турнира ATP. Греческий теннисист Стефанос Циципас пробился в финал Итогового чемпионата ATP, который проходит в Лондоне.

6 Луис Адриано женился на своей подруге, отношения с которой начал строить будучи еще игроком "Спартака". Бывший нападающий "Шахтера" Луис Адриано, который в настоящий момент выступает в Бразилии за "Палмейрас", накануне сочетался узами брака с российской моделью Екатериной Дорожко.

7 Под Киевом из-за несчастного случая погибла чемпионка Украины, член женской молодежной сборной по боксу Амина Булах. По сообщениям полиции киевской области, 18-летняя спортсменка скончалась в селе Тарасовка Киево-Святошинского района на переезде.

8 Лионель Месси успешно добил свой же незабитый пенальти, чем и принес победу своей сборной над Бразилией. Несмотря на товарищеский статус матча, Бразилия и Аргентина разыграли настоящее боевое южноамериканское Класико в Саудовской Аравии.

9 Украинская актриса Ольга Сумская любит поражать своих поклонников не только стильными выходами, но и архивными кадрами, которые до сих пор не появлялись в сети. 16 ноября она опубликовала очередные кадры со старта своей телекарьеры.

10 Умерла руководитель балета Национальной оперы Анико Рехвиашвили. Умерла руководитель балета Национальной оперы Украины и знаменитая балетмейстер Анико Рехвиашвили. На время смерти ей было 55 лет.

11 Мрачная картина "Джокер", рассказывающая об истории яркого злодея из комиксов, преодолела планку $1 миллиард. Ранее издание Forbes предполагало, что картина станет самым прибыльным фильмом по комиксам в истории, если соберет $957 миллионов, но "Джокер" перевыполнил план.

12 Дэмиан Херли выиграл в номинации "самого сексуального звездного наследника". На днях американский журнал People назвал самого сексуального мужчину года. Им стал 40-летний певец и музыкант Джон Ледженд. Но он был не единственным победителем.