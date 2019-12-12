Итоги дня 11 декабря: драка в Раде и повышение прожиточного минимума

В Верховной Раде после заседания Комитета по вопросам аграрной политики произошла драка.
В Верховной Раде произошла драка во время заседания аграрного комитета, на котором рассматривался законопроект № 2178-10 об открытии рынка сельхозземли.
После драки нардепа от "Слуги народа" увезли в больницу с подозрением на сотрясение мозга.
Полиция открыла уголовное производство по факту столкновения в помещении комитетов Верховной Рады.
Депутаты из фракции "Слуга народа" обратились к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову относительно проведения заседания аграрного комитета в "более безопасном месте" и в закрытом режиме.
Кабмин предлагает Верховной Раде принять законопроект, который в дальнейшем позволит повысить прожиточный минимум.
Кабинет министров предложит Верховной Раде отвязать прожиточный минимум от соцвыплат, что позволит в дальнейшем повысить его с нынешних 1,853 тыс. грн до 4,2 тыс. грн, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.
Минсоцполитики нацелено на установлении прожиточного минимума на уровне не ниже 40% от средней зарплаты.
В Украине начинают тестировать приложение с водительскими е-правами.
В Украине запускают тестирование приложения "Дія", что является первым шагом для внедрения электронных водительских удостоверений и техпаспортов в Украине.
Министерство цифровой трансформации планирует в ближайшее время запускать государственные услуги в электронном формате с частотой раз в неделю или две.
Министерство цифровой трансформации и Министерство развития громад и территорий Украины на этой неделе презентуют запуск услуги "кабинет застройщика", позволяющей известить о начале строительства в электронном формате.
Президент подписал закон о госбюджете-2020
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете на 2020 год, поддержанный Верховной Радой 14 ноября.
Дженнаро Гаттузо получил работу в Неаполе.
Новым главным тренером "Наполи" стал Дженнаро Гаттузо.
До боя с Энтони Джошуа Александру Усику следует пройти еще одного соперника.
Недавно Энтони Джошуа вернул все свои чемпионские пояса в супертяжелом весе. В Саудовской Аравии британец прошел всю дистанцию и решением судей победил Энди Руиса. В этом году абсолютный чемпион мира в тяжелом весе украинец Александр Усик перешел в супертяжи и провел дебютный поединок.
Австралийка Эшли Барти добилась колоссального прогресса.
Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти стала лучшей теннисисткой года по версии WTA.
В шестом туре Юношеской лиги УЕФА Шахтер дома проиграл Аталанте
В шестом туре Юношеской лиги УЕФА Шахтер дома проиграл Аталанте — 1:2. На дубль Пикколи "горняки" ответили только забитым мячом Бондаренко.
Обзор матча Юношеской лиги УЕФА можно посмотреть здесь.
Съемки перезапуска культовой рождественской картины планируют начать в феврале 2020 года.
Арчи Йейтс, Элли Кемпер и Роб Делани сыграют в перезагрузке "Home Alone" на Disney Plus.
Престижное издание TIME объявило 16-летнюю экоактивистку Грету Тунберг "Человеком года".
Первенство в номинации "Человек года" получила 16-летняя экоактивистка Грета Тунберг. Школьница, которая публично обратила внимание чиновников на глобальное потепление, уже украсила новую обложку издания.
После того, как в сети обнародовали имя "Человека года", появилась информация о лучшей артистке.
Известный режиссер обвинил СМИ в разжигании скандалов вокруг его личности.
Режиссер Роман Полански утверждает, что СМИ разжигают скандалы вокруг его личности.