Итоги дня 11 декабря: драка в Раде и повышение прожиточного минимума

4 Президент подписал закон о госбюджете-2020 Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете на 2020 год, поддержанный Верховной Радой 14 ноября.

5 Дженнаро Гаттузо получил работу в Неаполе. Новым главным тренером "Наполи" стал Дженнаро Гаттузо.

6 До боя с Энтони Джошуа Александру Усику следует пройти еще одного соперника. Недавно Энтони Джошуа вернул все свои чемпионские пояса в супертяжелом весе. В Саудовской Аравии британец прошел всю дистанцию и решением судей победил Энди Руиса. В этом году абсолютный чемпион мира в тяжелом весе украинец Александр Усик перешел в супертяжи и провел дебютный поединок.

7 Австралийка Эшли Барти добилась колоссального прогресса. Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти стала лучшей теннисисткой года по версии WTA.

8 В шестом туре Юношеской лиги УЕФА Шахтер дома проиграл Аталанте В шестом туре Юношеской лиги УЕФА Шахтер дома проиграл Аталанте — 1:2. На дубль Пикколи "горняки" ответили только забитым мячом Бондаренко. Обзор матча Юношеской лиги УЕФА можно посмотреть здесь.

9 Съемки перезапуска культовой рождественской картины планируют начать в феврале 2020 года. Арчи Йейтс, Элли Кемпер и Роб Делани сыграют в перезагрузке "Home Alone" на Disney Plus.

10 Престижное издание TIME объявило 16-летнюю экоактивистку Грету Тунберг "Человеком года". Первенство в номинации "Человек года" получила 16-летняя экоактивистка Грета Тунберг. Школьница, которая публично обратила внимание чиновников на глобальное потепление, уже украсила новую обложку издания. После того, как в сети обнародовали имя "Человека года", появилась информация о лучшей артистке.