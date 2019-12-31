Итоги дня 30 декабря: завершение газовых переговоров, Allseas не будет строить "Северный поток 2" и другие

1 Глава "ОГТСУ" заявил о завершении четырехдневного переговорного марафона с Газпромом в Вене. Украина и РФ ранним утром в понедельник завершили четырехдневный переговорный марафон в Вене, сообщил глава ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон. НАК "Нафтогаз Украины" запустил Газовый информационный центр, где ежедневно будут обновлять информацию о состоянии транзита российского газа. Кабмин разрешил Нафтогазу подписать два соглашения с "Газпромом".

2 Компания Allseas не будет восстанавливать работу над "Северным потоком 2". Швейцарская компания Allseas заявила, что не собирается восстанавливать укладку подводных элементов трубопровода "Северный поток-2", которая была остановлена из-за санкций США.

3 Пристайко отчитался о проделанной за год работе и обозначил дальнейшие приоритеты. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявляет, что ключевая задача внешнеполитического ведомства заключается в отстаивании мира на условиях Украины.

5 В центре Одессы открыли памятник коту. Композиция одесского скульптора Татьяны Штыкало представляет собой кота в натуральную величину, который поедает консервы из банки, материал – эпоксидная смола.

6 Сборная Украины оригинально поздравила с Новым годом Игроки сборной Украины записали новогоднее поздравление для своих болельщиков.

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