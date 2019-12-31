Итоги дня 30 декабря: завершение газовых переговоров, Allseas не будет строить "Северный поток 2" и другие

Глава "ОГТСУ" заявил о завершении четырехдневного переговорного марафона с Газпромом в Вене.
Украина и РФ ранним утром в понедельник завершили четырехдневный переговорный марафон в Вене, сообщил глава ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон.
НАК "Нафтогаз Украины" запустил Газовый информационный центр, где ежедневно будут обновлять информацию о состоянии транзита российского газа.
Кабмин разрешил Нафтогазу подписать два соглашения с "Газпромом".
Компания Allseas не будет восстанавливать работу над "Северным потоком 2".
Швейцарская компания Allseas заявила, что не собирается восстанавливать укладку подводных элементов трубопровода "Северный поток-2", которая была остановлена из-за санкций США.
Пристайко отчитался о проделанной за год работе и обозначил дальнейшие приоритеты.
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявляет, что ключевая задача внешнеполитического ведомства заключается в отстаивании мира на условиях Украины.
Зеленский обнародовал видеоролик о "большом обмене".
Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал видеоролик о встрече освобожденных из плена в ОРДЛО украинцев.
В центре Одессы открыли памятник коту.
Композиция одесского скульптора Татьяны Штыкало представляет собой кота в натуральную величину, который поедает консервы из банки, материал – эпоксидная смола.
Сборная Украины оригинально поздравила с Новым годом
Игроки сборной Украины записали новогоднее поздравление для своих болельщиков.
Сборная открытий Лиги чемпионов 2019
Официальный сайт УЕФА представил сборную открытий группового этапа Лиги чемпионов УЕФА-2019/20. Условий для отбора в команду было два: возраст - 24 года или младше и дебют в Лиге чемпионов в 2019 году либо существенный прорыв.
29-летняя украинка Анна Музычук стала вице-чемпионкой мира по блицу.
Львовянка Анна Музычук завоевала в понедельник, 30 декабря, серебряную медаль чемпионата мира по блицу King Salman World Blitz Championship 2019.
Эгис Климас отреагировал на победу американца Джервонты Дэвиса над кубинцем Юриоркисом Гамбоа.
Промоутер обладателя титулов WBO, WBA и WBC Василия Ломаченко Эгис Климас отреагировал на победу американца Джервонты Дэвиса над кубинцем Юриоркисом Гамбоа.
Барселона готова назначить Анри главным тренером
Руководство Барселоны рассматривает Тьерри Анри в качестве одного из кандидатов на пост главного тренера "сине-гранатовых".
Новости о смерти звезды "Игры престолов" оказались фейком
В канун католического Рождества все зарубежные СМИ распространили информацию, что дублер сериала "Игра престолов" Эндрю Данбар умер.
Меган Маркл и принц Гарри хотят запустить собственную коллекцию одежды.
Принц Гарри и его жена Меган Маркл, которые отпраздновали Рождество без членов королевской семьи в Канаде, зарегистрировали свой товарный знак под брендом Королевского фонда герцога и герцогини Сассекских – Royal Sussex.
Нацгвардейцы записали кавер на рождественскую песню
Международный центр подготовки подразделений Национальной гвардии Украины записал кавер-версию на песню "Щедрик".
Первый пилотируемый полет Crew Dragon к МКС состоится в 2020 году.
Сейчас корабль Crew Dragon технически готов к полету с мыса Канаверал. До февраля будут завершены все проверки работы систем безопасности, поэтому весной 2020 года корабль может совершить первый пилотируемый полет к МКС.
Группа японских ученых нашла подводный мелкозернистый вулкан возрастом около 3 млн лет.
Извержения щелочной магмы могут образовать небольшие вулканы на океанических плитах. Первые подобные вулканы в 2006 году обнаружили у Японского жёлоба — океанической впадины на западе Тихого океана, к востоку от острова Хонсю. Теперь исследователи открыли новый вулкан, который появился примерно 3 млн лет назад. Он расположен рядом с островом Минамитори в северо-западной части Тихого океана.