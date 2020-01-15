Скачать
Среда, 15.01.2020
Итоги дня 14 января: разговор Зеленского с Трюдо и первое заседание Рады в 2020
Итоги дня 14 января: разговор Зеленского с Трюдо и первое заседание Рады в 2020
Помпео обсудил с министром иностранных дел Японии вопросы безопасности
Помпео обсудил с министром иностранных дел Японии вопросы безопасности
Барселона провела первую тренировку под руководством Сетьена (Видео)
Барселона провела первую тренировку под руководством Сетьена
Стареть красиво возможно: женщины-знаменитости, которым возраст к лицу(Фото)
Стареть красиво возможно: женщины-знаменитости, которым возраст к лицу(Фото)

Итоги дня 14 января: разговор Зеленского с Трюдо и первое заседание Рады в 2020

Смотрите фото (18)
Итоги дня 14 января: разговор Зеленского с Трюдо и первое заседание Рады в 2020
07:19 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Зеленский пообщался с Трюдо. Рада собралась на первое заседание в 2020 году. Украина и Британия запустили новые переговоры. Новый тренер Барселоны. Кристофа Руджи арестовали за домогательства и другие события 14 января.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (18)

Все по теме:

Верховная Рада, Украина, Великобритания, Иран, Канада, Кабмин, Владимир Зеленский, Алексей Гончарук, Джастин Трюдо, Дмитрий Разумков.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Катастрофа в Иране: Зеленский заверил Трюдо в оказании всесторонней помощи
02 Особенности ночного вождения: какие ошибки допускают водители?
03 С такими девушки отношений не заводят: типы мужчин, от которых они бегут (Фото)
04 Крупная сумма: Ельченко рассказал, сколько США выделит Украине
05 Два новых комитета: Кабмин расширяется
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Донбассе ранены двое украинских военных
На Донбассе ранены двое украинских военных
На Донбассе погиб украинский военный
На Донбассе погиб украинский военный
Два новых комитета: Кабмин расширяется
Два новых комитета: Кабмин расширяется
Рецепт дня: Картофельные булочки
Рецепт дня: Картофельные булочки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь