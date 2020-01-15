Итоги дня 14 января: разговор Зеленского с Трюдо и первое заседание Рады в 2020

Зеленский и Трюдо
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо провели третий за последнее время телефонный разговор, во время которого обсудили катастрофу самолета компании "Международные авиалинии Украины" в Иране.
Первое заседание Верховной Рады
Верховная Рада поддержала изменения в Конституцию.
Глава Верховной Рады Дмитрий Разумов заявил, что информация о повышении заработной платы народных депутатов до 100 тысяч гривень не соответствует действительности
Разумков рассказал, что Верховная Рада хочет заслушать объяснения министров по высоким премиям.
На неперсональном голосовании при регистрации поймали Вадима Новинского и Дмитрия Шпенова.
Переговоры Украины и Британии
Украина и Великобритания планируют заключить новое соглашение о сотрудничестве стран.
Украина уменьшает дефицит
Дефицит внешней торговли Украины товарами в январе-ноябре 2019 года составил 9,37 млрд долл., что на 504,2 млн долл., или 5,68% больше, чем за аналогичный период годом ранее.
Сколько США выделит Украине
Американская сторона начнет финансирование утвержденной ранее в бюджете 2020 года оборонной помощи Украине уже в феврале.
Официальное заявление Рады по катастрофе МАУ
Рада настаивает на прозрачном и независимом расследовании авиакатастрофы под Тегераном и официального извинения Ирана.
Премьер пообещал мощный аудит
Алексей Гончарук анонсировал аудит предприятий, которые занимаются вырубкой леса.
Кабмин расширяется
Кабинет министров Украины создал два новых правительственных комитета.
Новый тренер Барселоны
Руководство каталонцев сменило главного тренера команды.
На Australian Open остановили тренировки из-за дыма от пожаров
На Открытом чемпионате Австралии приостановили утренние тренировки из-за задымленности в результате масштабных лесных пожаров в стране.
Самый богатый человек Африки может купить Арсенал
Алико Данготе рассматривает варианты с покупкой "Арсенала" в 2021 году.
Игрок НХЛ проехал мимо шайбы во время исполнения буллита
Нападающий Бостон Брюинз Брэд Маршанд отметился курьезом в серии буллитов в поединке против Филадельфии Флайерс (5:6 Б).
Кристофа Руджи арестовали за домогательства
31-летняя французская актриса Адель Энель выдвинула обвинения против Кристофа Руджи в сексуальных домогательствах.
Меган Маркл "не обязательно" было присоединяться к семейному совещанию
Неурядицы в королевской семье Великобритании стали одной из самых обсуждаемых тем в мире.
Первые представители стран на Евровидении-2020
Хотя до популярного вокального конкурса Евровидение-2020 остается более 5 месяцев, некоторые страны уже знают имена своих представителей.
Муж Регины Тодоренко перенес две операции
Високосный год для семьи ведущей Регины Тодоренко, которая живет и работает в России, начался не совсем удачно.
Эмбер Херд начала роман с женщиной
После неудачных попыток построить крепкий союз, Эмбер Херд вернулась в женские объятия.