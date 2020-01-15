Итоги дня 14 января: разговор Зеленского с Трюдо и первое заседание Рады в 2020

1 Зеленский и Трюдо Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо провели третий за последнее время телефонный разговор, во время которого обсудили катастрофу самолета компании "Международные авиалинии Украины" в Иране.

3 Переговоры Украины и Британии Украина и Великобритания планируют заключить новое соглашение о сотрудничестве стран.

6 Официальное заявление Рады по катастрофе МАУ Рада настаивает на прозрачном и независимом расследовании авиакатастрофы под Тегераном и официального извинения Ирана.

7 Премьер пообещал мощный аудит Алексей Гончарук анонсировал аудит предприятий, которые занимаются вырубкой леса.

8 Кабмин расширяется Кабинет министров Украины создал два новых правительственных комитета.

9 Новый тренер Барселоны Руководство каталонцев сменило главного тренера команды.

10 На Australian Open остановили тренировки из-за дыма от пожаров На Открытом чемпионате Австралии приостановили утренние тренировки из-за задымленности в результате масштабных лесных пожаров в стране.

11 Самый богатый человек Африки может купить Арсенал Алико Данготе рассматривает варианты с покупкой "Арсенала" в 2021 году.

12 Игрок НХЛ проехал мимо шайбы во время исполнения буллита Нападающий Бостон Брюинз Брэд Маршанд отметился курьезом в серии буллитов в поединке против Филадельфии Флайерс (5:6 Б).

13 Кристофа Руджи арестовали за домогательства 31-летняя французская актриса Адель Энель выдвинула обвинения против Кристофа Руджи в сексуальных домогательствах.

14 Меган Маркл "не обязательно" было присоединяться к семейному совещанию Неурядицы в королевской семье Великобритании стали одной из самых обсуждаемых тем в мире.

15 Первые представители стран на Евровидении-2020 Хотя до популярного вокального конкурса Евровидение-2020 остается более 5 месяцев, некоторые страны уже знают имена своих представителей.