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Суббота, 18.01.2020
Итоги дня 17 января: второй шанс для Гончарука, Стратегия нацбезопасности и замена Яременко
Итоги дня 17 января: второй шанс для Гончарука, Стратегия нацбезопасности и замена Яременко
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Итоги дня 17 января: второй шанс для Гончарука, Стратегия нацбезопасности и замена Яременко

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Итоги дня 17 января: второй шанс для Гончарука, Стратегия нацбезопасности и замена Яременко
07:14 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:Второй шанс для Гончарука. Заседание СНБО. Новый глава комитета Рады по внешней политике и другое.

  • 1

    Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сегодня, 17 января, написал заявление об увольнении.

    Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявляет, что с целью нивелировать какие-либо спекуляции на теме якобы неуважения членов Кабмина и его лично к главе государства Владимиру Зеленскому, он написал заявление об отставке и передал его президенту.

    Ряд членов Кабинета министров Украины публично поддержали позицию премьер-министра Алексея Гончарука.

    Фракция "Слуга народа" готова поддержать отставку премьер-министра Алексея Гончарука в случае одобрения его заявления президентом Владимиром Зеленским.

    Президент Украины Владимир Зеленский требует от правоохранительных органов за две недели установить причастных к записи разговоров во время встречи Премьер-министра Алексея Гончарука, министров и представителей Национального банка Украины.

  • 2

    Зеленский решил дать Гончаруку и его правительству шанс работать дальше.

    Президент Украины Владимир Зеленский решил дать премьер-министру Алексею Гончаруку и его правительству шанс работать дальше.

    Зеленский считает необходимым разделить некоторые министерства и ждет от премьер-министра Гончарука предложений по ряду министерств, в частности, по Минэкономики, Министерству культуры, молодежи и спорта, Министерству по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

    Гончарук пообещал Зеленскому выполнить поставленные главой государства перед правительством задачи в ближайшее время.

  • 3

    ОГП еще раз отправил запрос в Иран по поводу возвращения "черных ящиков" рейса PS752.

    Офис генерального прокурора Украины отправил в Иран повторный запрос на возвращение "черных ящиков" самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который был сбит в районе Тегерана 8 января.

  • 4

    Зеленский предложил членам СНБО представить предложения по проекту стратегии национальной безопасности через неделю.

    Президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) предложил членам Совета в течение недели изучить проект Стратегии национальной безопасности Украины и представить свои предложения.

  • 5

    Комитет Рады по внешней политике возглавил нардеп Александр Мережко.

    Верховная Рада приняла постановление, которым сняла с поста главы парламентского комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдана Яременко ("Слуга народа") и назначила на эту должность Александра Мережко ("Слуга народа").

  • 6

    Макгрегор и Серроне сделали вес

    Бойцы UFC Конор Макгрегор и Дональд Серроне успешно прошли взвешивание перед поединком на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе.

  • 7

    В пятницу, 17 января, в немецком Рупольдинге в рамках пятого этапа Кубка мира состоялась женская эстафетная гонка.

    Женская сборная Украины была представлена в олимпийскими чемпионками: сестрами Семеренко, Юлией Джимой и Еленой Пидгрушной. Долгое время украинки были в числе претенденток на медали, однако на последней стрельбе Елена Пидгрушная использовала три дополнительных патрона, после чего вела борьбу лишь за пятую позицию.

  • 8

    Украинец Александр Усик после перехода в супертяжелый вес провел только один бой, однако уже весной может состояться поединок против Дерека Чисоры.

    Но этот бой пока под вопросом, так как сторона украинца ждет решения Энтони Джошуа. Вероятно, британец будет драться с Кубратом Пулевым в рамках защиты титула IBF, и тогда боксер вынужденно откажется от пояса WBO.

  • 9

    Ушел из жизни известный экс-рестлер и отец Дуэйна "Скалы" Джонсона.

    В семье актера Дуэйна "Скалы" Джонсона горе. Умер его отец экс-рестлер Рокки Джонсон.

  • 10

    Звезда "Друзей" Мэттью Перри крутит роман с 28-летней девушкой.

    У 50-летнего актера появилась девушка – половинкой звезды стала 28-летняя Молли Хервиц, которая занимается поиском и продюсированием молодых актеров.

  • 11

    Группа DZ'OB и Alyona Alyona представляют Украину на европейском музфесте

    В нидерландском городе Гронинген стартовал ежегодный музыкальный фестиваль Eurosonic. Украину представляют группа DZ'OB и певица Alyona Alyona.

  • 12

    Тайке Вайтити предложили снять новый фильм по "Звездным войнам".

    Режиссер фильмов "Тор: Рагнарек"и "Кролик Джоджо" Тайка Вайтити ведет переговоры со студиями Disney и Lucasfilm о разработке нового фильма по вселенной "Звездных войн".

  • 13

    Популярный украинский ведущий Никита Добрынин решился второй раз жениться.

    Свою любовь он нашел на романтическом проекте "Холостяк", поэтому после завершения шоу продолжил отношения с парикмахером и блогером Дарьей Квитковой. Сегодня, 17 января, пара объявила о помолвке.

  • 14

    Группа Green Day порадовала выходом своего нового клипа

    Американская панк-группа Green Day после презентации песни Fire, Ready, Aim выпустила клип на новый сингл Oh Yeah!

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Все по теме:

Верховная Рада, Иран, СНБО, Владимир Зеленский, Алексей Гончарук, ОГП, Александр Мережко.
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