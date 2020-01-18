Итоги дня 17 января: второй шанс для Гончарука, Стратегия нацбезопасности и замена Яременко

3 ОГП еще раз отправил запрос в Иран по поводу возвращения "черных ящиков" рейса PS752. Офис генерального прокурора Украины отправил в Иран повторный запрос на возвращение "черных ящиков" самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который был сбит в районе Тегерана 8 января.

4 Зеленский предложил членам СНБО представить предложения по проекту стратегии национальной безопасности через неделю. Президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) предложил членам Совета в течение недели изучить проект Стратегии национальной безопасности Украины и представить свои предложения.

5 Комитет Рады по внешней политике возглавил нардеп Александр Мережко. Верховная Рада приняла постановление, которым сняла с поста главы парламентского комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдана Яременко ("Слуга народа") и назначила на эту должность Александра Мережко ("Слуга народа").

6 Макгрегор и Серроне сделали вес Бойцы UFC Конор Макгрегор и Дональд Серроне успешно прошли взвешивание перед поединком на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе.

7 В пятницу, 17 января, в немецком Рупольдинге в рамках пятого этапа Кубка мира состоялась женская эстафетная гонка. Женская сборная Украины была представлена в олимпийскими чемпионками: сестрами Семеренко, Юлией Джимой и Еленой Пидгрушной. Долгое время украинки были в числе претенденток на медали, однако на последней стрельбе Елена Пидгрушная использовала три дополнительных патрона, после чего вела борьбу лишь за пятую позицию.

8 Украинец Александр Усик после перехода в супертяжелый вес провел только один бой, однако уже весной может состояться поединок против Дерека Чисоры. Но этот бой пока под вопросом, так как сторона украинца ждет решения Энтони Джошуа. Вероятно, британец будет драться с Кубратом Пулевым в рамках защиты титула IBF, и тогда боксер вынужденно откажется от пояса WBO.

9 Ушел из жизни известный экс-рестлер и отец Дуэйна "Скалы" Джонсона. В семье актера Дуэйна "Скалы" Джонсона горе. Умер его отец экс-рестлер Рокки Джонсон.

10 Звезда "Друзей" Мэттью Перри крутит роман с 28-летней девушкой. У 50-летнего актера появилась девушка – половинкой звезды стала 28-летняя Молли Хервиц, которая занимается поиском и продюсированием молодых актеров.

11 Группа DZ'OB и Alyona Alyona представляют Украину на европейском музфесте В нидерландском городе Гронинген стартовал ежегодный музыкальный фестиваль Eurosonic. Украину представляют группа DZ'OB и певица Alyona Alyona.

12 Тайке Вайтити предложили снять новый фильм по "Звездным войнам". Режиссер фильмов "Тор: Рагнарек"и "Кролик Джоджо" Тайка Вайтити ведет переговоры со студиями Disney и Lucasfilm о разработке нового фильма по вселенной "Звездных войн".

13 Популярный украинский ведущий Никита Добрынин решился второй раз жениться. Свою любовь он нашел на романтическом проекте "Холостяк", поэтому после завершения шоу продолжил отношения с парикмахером и блогером Дарьей Квитковой. Сегодня, 17 января, пара объявила о помолвке.