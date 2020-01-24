Итоги дня 23 января: Зеленский в Израиле и коронавирус в Китае

Зеленский в Израиле
Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочий визит в Государство Израиль. Украинская делегация во главе с Зеленским решила передать свои места на Всемирном форуме памяти Холокоста в Израиле. Кроме того, Президент в Иерусалиме помолился за мир в Украине.
Эпидемия в Китае
Китайские власти приостановили в четверг авиа- и железнодорожное сообщение из Ухани из-за вспышки пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Число заболевших коронавирусом в Китае превысило 570 человек. Кроме того, власти Китая приняли решение с четверга запретить выезд жителей из города Хуанган, а аэропорты мира начинают проверять пассажиров на предмет заражения коронавирусом.
В Пекине отказались от мероприятий на Новый год. Европейская комиссия (ЕК) продолжает внимательно следить за ситуацией с распространением коронавируса нового типа и ведет работу по координации необходимых мер на уровне Европейского союза. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не рекомендует запрещать торговлю, перевозку товаров и перемещения людей через границу из-за вспышки нового коронавируса в Китае.
Перепись населения
Согласно данным так называемой электронной переписи, население Украины составляет 37 млн 289 тыс человек, сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.
Гончарук подтвердил намерение передать "Укрзализныцю" в управление Deutsche Bahn
Правительство хочет отдать "Укрзализныцю" крупнейшему немецкому ж/д оператору Deutsche Bahn в управление на 10 лет, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время украинского завтрака на Международном экономическом форуме в Давосе.
Иран пока не принял решение касательно "черных ящиков" самолета МАУ
Иностранные эксперты ознакомились в Киеве с техническими возможностями считывания информации с "черных ящиков", а решение о передаче Киеву самописцев сбитого самолета МАУ будет приниматься после доклада руководству ИРИ о результатах визита иранской делегации в Украину.
Пенсия в смартфоне
В Министерстве цифровой трансформации Украины анонсировали появление е-пенсии в мобильном приложении "Дія" в этом году.
Гончарук рассказал о провокациях вокруг правительства
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявляет, что нынешнее правительство будет оставаться настолько долго, насколько будет позволять доверие внутри команды.
Арахамия о Соглашении с ЕС
Украине необходимо жестче отстаивать свою позицию в переговорах с Евросоюзом об условиях экономического сотрудничества, при этом сохраняя вектор евроинтеграции основным в развитии страны, заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
Гончарук анонсировал объединение украинской энергосистемы с европейской
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил о планах объединить украинскую энергосистему с европейской до 2023 года.
Разумков рассказал, за чей счет депутаты поехали в Давос
Так председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков ответил на вопрос на пресс-конференции в Одессе по оплате из госбюджета поездки группы депутатов в швейцарском Давосе.
Spitzer заменят: NASA прекращает работу телескопа
Spitzer, наряду с Hubble и Chandra, — одна из "великих обсерваторий" НАСА. Телескоп был запущен 25 августа 2003 года и выведен на орбиту ракетой-носителем Delta-2. На тот момент он являлся крупнейшим в мире космическим инфракрасным телескопом и был способен покрыть все типы электромагнитного излучения. На замену телескопу Spitzer придет аппарат James Webb, который будет выполнять схожие функции.
Мультфильму по мотивам "Ведьмака" быть
Netflix подтвердил слухи о съемках анимационного фильма по вселенной "Ведьмака".
Отец Меган Маркл рассказал об отношениях с дочерью и королевской семьей
Отец герцогини Сассекской решил откровенно рассказать об отношениях с дочкой после королевской свадьбы. Не обошел он вниманием и саму церемонию.
Свитолина прошла Дэвис на Australian Open 2020
Первая "ракетка" Украины Элина Свитолина вышла в четверг в третий круг первого в сезоне теннисного турнира серии Grand Slam - Открытого чемпионата Австралии.
Михайлюк набрал 13 очков: Дейтройт обыграл Сакраменто
Защитник Детройт Пистонз Святослав Михайлюк набрал 13 очков в матче регулярного чемпионата НБА против Сакраменто Кингз (127:106).
Украина станет хозяином группы в квалификации женского Евро-2021 по футзалу
Украина примет матчи основного раунда квалификации женского Евро-2021 по футзалу. Как и в 2018 году, подопечные Олега Шайтанова будут бороться за пропуск в финальную часть Евро-2021 на домашнем паркете.
Динамо разгромило Вардар
Киевляне уверенно переиграли соперников, проведя четыре безответных мяча.