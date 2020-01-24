Итоги дня 23 января: Зеленский в Израиле и коронавирус в Китае

4 Гончарук подтвердил намерение передать "Укрзализныцю" в управление Deutsche Bahn Правительство хочет отдать "Укрзализныцю" крупнейшему немецкому ж/д оператору Deutsche Bahn в управление на 10 лет, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время украинского завтрака на Международном экономическом форуме в Давосе.

5 Иран пока не принял решение касательно "черных ящиков" самолета МАУ Иностранные эксперты ознакомились в Киеве с техническими возможностями считывания информации с "черных ящиков", а решение о передаче Киеву самописцев сбитого самолета МАУ будет приниматься после доклада руководству ИРИ о результатах визита иранской делегации в Украину.

8 Арахамия о Соглашении с ЕС Украине необходимо жестче отстаивать свою позицию в переговорах с Евросоюзом об условиях экономического сотрудничества, при этом сохраняя вектор евроинтеграции основным в развитии страны, заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

11 Spitzer заменят: NASA прекращает работу телескопа Spitzer, наряду с Hubble и Chandra, — одна из "великих обсерваторий" НАСА. Телескоп был запущен 25 августа 2003 года и выведен на орбиту ракетой-носителем Delta-2. На тот момент он являлся крупнейшим в мире космическим инфракрасным телескопом и был способен покрыть все типы электромагнитного излучения. На замену телескопу Spitzer придет аппарат James Webb, который будет выполнять схожие функции.

13 Отец Меган Маркл рассказал об отношениях с дочерью и королевской семьей Отец герцогини Сассекской решил откровенно рассказать об отношениях с дочкой после королевской свадьбы. Не обошел он вниманием и саму церемонию.